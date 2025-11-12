La Fouine avec Fianso, Heuss l'Enfoiré, Timal, Guizmo et Hooss pour la suite de "Capitale du Crime Radio vol 2"

La Fouine continue son run incroyable et annonce la sortie de la deuxième partie de "Capitale Du Crime Radio vol 2", en très bonne compagnie.

Si on avait dû cocher des cases dans notre bingo du rap français 2025, le retour de La Fouine au top sur le devant de la scène ne faisait pas partie de nos prédictions. Et pourtant, Laouni a fait taire un peu tous les rageux avec la sortie de "Capitale du Crime Radio vol 2" à la fin du mois de septembre. Un projet rempli de très gros feats qui a plutôt bien marché, au point qu'il a décidé de sortir un deuxième épisode, ce vendredi 14 novembre, avec de très gros noms comme Fianso, Guizmo, Heuss l'Enfoiré, et plein d'autres.

"Capitale Du Crime Radio, Vol. 2 2ème Session" va donc sortir ce vendredi 14 novembre 2025, et La Fouine a décidé de dévoiler la tracklist du projet. Autant vous dire qu'on est assez hypés. Sur la mixtape, on retrouvera donc : Heuss L'enfoiré, Timal, Timar, Guizmo, Green Money, Batbat, 2Mètres, Still Fresh, Bilouki, Saamou et Hooss. Sans oublier le featuring avec Fianso, "Van Dijk", dévoilé la semaine dernière et qui est aussi une petite tuerie.

Franchement, on a hâte de voir à quoi ressemblera le projet, même si au vu du casting, on imagine que ça devrait globalement être assez énervé avec pas mal de kickage. Et ça fait plaisir de voir un ancien comme La Fouine donner autant de force à la nouvelle génération, notamment du côté de Timar ou 2 Mètres dont la notoriété est assez récente. Rendez-vous vendredi pour le projet !