« Nouvelle École » saison 4 : qui soulèvera la couronne du rap français ?

Cette année, l’émission « Nouvelle École », diffusée sur Netflix depuis le 31 octobre 2025, change radicalement de format. Les deux coaches mythiques du rap français, SCH et SDM, ne sont plus côte à côte : ils forment chacun leur équipe et s’affrontent pour remporter la saison.
Le prix reste identique aux saisons précédentes : 100 000 € pour le gagnant.
Les favoris déjà identifiés
Depuis les premières prestations, plusieurs noms s’imposent sur le plateau et chez le public. Voici les talents à suivre :
-
TRZ : membre de l’équipe SCH, il possède une plume expérimentée, un flow maîtrisé et une présence scénique redoutable.
-
2L : jeune rappeuse prometteuse, membre de l’équipe SDM, déjà saluée pour son écriture percutante et son aisance sur scène.
-
Eve La Marka et Shayne : considérés comme les outsiders capables de créer la surprise, grâce à leur style singulier et leur charisme brut.
Pourquoi TRZ et 2L ont un train d’avance
TRZ a le profil “rap pur” : ancien, fier de son art, il coche toutes les cases techniques. Dans un show où l’enjeu est de performer semaine après semaine, cette constance est un véritable atout.
2L, quant à elle, incarne la nouveauté : jeune, talentueuse, elle conjugue fraîcheur et rigueur. Son appartenance à l’équipe de SDM la place aussi dans une dynamique montante, ce qui peut jouer en sa faveur.
Les nouveaux défis de la saison
Le format renouvelé augmente les contraintes :
-
Chaque semaine, l’équipe perdante devra éliminer deux de ses membres.
-
Le public vote désormais après publication des morceaux en streaming, ajoutant une dimension “réelle” à la compétition.
-
La dualité SCH vs SDM crée une rivalité forte d’un côté à l’autre, ce qui pousse les candidats à se surpasser.
Mon pronostic : un face-à-face final TRZ vs 2L
En dilemme entre technique, charisme et originalité, mon pari se pose sur TRZ et 2L :
-
TRZ, solide et constant, pourrait être l’option “safe” pour remporter la compétition.
-
2L, en revanche, pourrait incarner un véritable “game-changer” en remportant le cœur du public grâce à sa fraîcheur et son histoire.
Si j’avais à avancer un nom, je choisirais… 2L. Son profil “jeune voix montante” combiné à l’équipe SDM pourrait faire basculer la victoire vers elle.