Tayc rejoint The Voice et la production lui donne carte blanche !

Tayc s’apprête à insuffler un vent de fraîcheur sur The Voice et la production lui a donné les moyens de ses ambitions !

Invité à intégrer l’équipe de The Voice pour la prochaine saison, Tayc ne se contente pas de son rôle de coach. Fier de rejoindre Florent Pagny, Lara Fabian et Amel Bent, il voit cette aventure comme une véritable consécration artistique. Selon lui, c’est aussi l’occasion de prouver sa légitimité aux côtés d'icônes de la musique francophone : "Ce sont des artistes qui étaient déjà là avant ma naissance. Et maintenant, mon avis va avoir la même valeur, je vais être logé à la même enseigne alors que je n’ai que six ans de carrière"

Sa mission est claire : apporter un renouveau à l’émission culte et on peut dire que l’artiste compte bien tout faire pour :

"Quand on a parlé de l’émission, on a senti qu’eux aussi avaient envie d’un second souffle, de faire bouger les choses après quinze ans d’existence. Avec mon équipe, on sait faire parler de nous. On a commencé à leur donner des idées, très réseaux sociaux. Quand on leur a expliqué comment on voyait le petit coup de pinceau qu’on pouvait apporter à l’émission, ils se sont dit : 'C’est avec eux qu’on a envie d’avancer' "

Au-delà du cachet, Tayc reçoit donc la possibilité d’influencer le contenu et la mise en scène. Enthousiaste, il se montre prêt à relever ce défi et à marquer de son empreinte The Voice. Les fans peuvent s’attendre à une saison pleine de surprises, où l’énergie et le style du chanteur feront la différence. Tayc démontre ainsi qu’il n’est pas seulement un artiste à succès, mais aussi quelqu'un capable de réinventer un programme mythique.