Lacrim envoie le premier extrait de son projet 100% italien !

Lacrim frappe fort ! Après le succès de son nouveau feat avec Baby Gang sur le morceau "ROCK", le rappeur parisien tease un projet inédit 100% italien.

Lacrim et Baby Gang : un feat qui marche !

Lacrim vient de sortir un nouveau son avec Baby Gang, et le feat fait déjà sensation auprès des fans. Mais derrière ce succès immédiat, un projet encore plus ambitieux se profile à l’horizon.

Un projet 100% italien teasé depuis juillet

Le rappeur du 94, reconnu pour ses textes authentiques qui racontent la vie de rue et son flow percutant, avait teasé cet été un projet 100% italien. Dans les images partagées en juillet dernier, on pouvait voir Lacrim en studio, en pleine création, entouré de plusieurs artistes italiens prometteurs. Depuis, le mystère entourant cette mixtape restait entier… jusqu’à ce vendredi, où il a enfin lâché "ROCK", en featuring avec Baby Gang.

"ROCK" : le premier extrait qui séduit déjà

Ce morceau séduit déjà par son énergie brute et son style urbain, mais les fans sont impatients de découvrir la suite. Et ce n’est pas tout : Lacrim a également annoncé que le projet complet allait bel et bien voir le jour. Pour le moment, aucune date officielle n’a été révélée, mais une chose est sûre, le feat avec Baby Gang marque le premier extrait de ce qui s’annonce comme un projet majeur dans sa carrière.

Lacrim franchit un nouveau palier dans sa carrière ?

Entre buzz italien et collaborations stratégiques, Lacrim semble prêt à franchir un nouveau palier et à imposer une nouvelle dimension à sa musique. Les réseaux sociaux s’enflamment déjà, et chaque sortie devient un événement. Restez connectés, la suite promet d’être explosive.

 

