Didi B envoie un sale diss trackà Himra, "Bodouin", Booba s'en mêle : "quand il va t'attraper par la nuque..."

Ça continue à chauffer entre les gros noms du rap ivoirien, et Didi B a décidé de montrer les crocs.

Depuis un peu plus d'un an, un peu plus de lumière a été mise sur le rap de Côte d'Ivoire, notamment grâce aux performances de Didi B et d'Himra. Une rivalité s'est installée entre les deux artistes, et comme le public et les médias adorent le sang, ça fait grimper les vues. Il faut dire aussi que Booba, en clash avec Didi B, a bien fait monter la sauce, en n'hésitant pas à prendre parti pour Himra. Ciblé par un diss track il y a quelques semaines, Didi a décidé qu'il était temps de s'y mettre, lui aussi, avec "Bodouin".

L'heure est venue pour Didi B de répondre, avec "Bodouin", un morceau surprenant qui commence par une vibe très musicale et assez drôle, avant de partir sur quelque chose de beaucoup plus sombre et énervé au bout de quelques secondes. Et pour finir, il repasse sur une ambiance très old school, même un peu West Coast. Visiblement, le diss track s'adresse aussi bien à Himra qu'à Suspesct 95, autre rappeur ivoirien assez connu.

En tout cas, les paroles sont plutôt violentes et Didi B se pose clairement en king du rap ivoirien qui donne une leçon à ses enfants, et qui montre qu'il peut être fort dans tous les styles. Mais Booba a décidé de mettre son grain de sel, en allumant Didi sur sa réponse, en lui disant notamment que ça ressemble à "du B20 mal imité de 2017", en lui disant que que "quand il va t'attraper par la nuque dans la fausse Mayback, tu vas retrouver le chemin Nabo".

Bref, du divertissement, et du bon son, un clash intéressant musicalement, on se demande comment tout ça va se terminer !