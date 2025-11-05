Guerta, ce candidat de "Nouvelle Ecole saison 4" validé par Booba

Sa carrière vient de commencer il y a peu, mais Guerta a droit à un sacré coup de projecteur de la part de Booba, et ça, ça compte.

On n'est pas toujours fans des candidats issus de "Nouvelle Ecole". Soit ils sont trop "dans la tendance" de ce qui se faisait au moment de l'émission, ou alors, ils sont trop "spé", dans un délire artistique trop poussé pour que ça parle à beaucoup de monde. Lorsqu'ils sont dans un "juste milieu", souvent, ils ne sortent pas du lot dans l'émission, mais on dirait bien que c'est en train de changer. Guerta, candidat à cette saison 4 de "Nouvelle Ecole", a visiblement tapé dans l'œil du public, et de Booba !

Pour ceux qui ne le connaissent pas et n'ont pas vu l'émission, on va vous le présente rapidement : Guerta est un rappeur du 13ème arrondissement de Paris, et rien que ça, ça veut déjà dire beaucoup. Car le 13ème est une terre de rap depuis longtemps, qui attendait un successeur à la MZ, groupe qui rayonnait dans les années 2010. Et Guerta pourrait bien porter l'étendard du 13 à l'avenir, car il semble clairement avoir les épaules. On a pu le voir dans l'émission, mais aussi de son contenu posté sur les réseaux, dont on vous met quelques extraits dans l'article.

En plus de sa participation pour le moment remarquée à "Nouvelle Ecole saison 4" (il a même fait un nul avec O?NI pendant les face-à-face), Guerta a la chance d'avoir été validé par Booba, qui a repartagé son morceau, ce qui n'est clairement pas le cas de tous les candidats. Alors oui, être validé par Kopp, ça ne vous apporte rien en tant que tel, si ce n'est un peu de lumière, et ce n'est pas du tout une garantie sur votre future réussite.

Mais on imagine qu'en tant qu'artiste, ça doit faire plaisir au rappeur d'avoir le tampon de la part d'un rappeur qu'il a sans doute admiré plus jeune, comme tout le monde dans le rap français. Quant à nous, on ne peut que le valider, le gars est fort en kickage, il arrive à faire quelques refrains chantés mais ses morceaux puent la street, certains lyrics sont étonnants de maturité, et à d'autres moments il a aussi beaucoup d'humour. Bref, on a hâte de voir comment il va s'en sortir par la suite, Guerta, notez bien son nom.