Drake suspecté d'avoir acheté des milliards d'écoutes sur Spotify

Plus les jours passent et plus Drizzy semble être en train de descendre aux enfers...

Va-t-il se remettre un jour de cette défaite contre Kendrick Lamar lors du clash légendaire de 2024/2025 ? Rien n'est moins sûr. Car depuis que le clash a éclaté, Drake semble au fond du trou et il n'arrive pas à remonter. Ses chiffres restent très corrects, mais il n'arrive plus à convaincre lorsqu'il sort des morceaux. Et sa situation ne va pas s'arranger : il se retrouve au cœur d'un nouveau scandale d'achats de streams et de triche, lors d'une nouvelle plainte déposée contre Spotify.

On précise que cette fois, ce n'est pas Drake qui porte plainte, lui qui a déjà été débouté par le tribunal pour son litige contre Universal à propos de "Not Like Us". Non, cette fois c'est la plateforme de streaming qui est directement visée par une plainte lancée par plusieurs personnes, notamment un rappeur de Long Beach, RBX, cousin de Snoop Dogg et de Daz Dillinger. D'après Rolling Stone, on peut lire dans la plainte les mots suivants :

Chaque mois, sous l'œil vigilant de Spotify, des milliards de streams sont générés par des méthodes fausses, illégitimes ou illégales. Cela cause un préjudice majeur aux artistes, écrivains, producteurs, et aux autres ayants-droit.

Une plainte qui vient donc relancer les sombres histories de triche autour de l'industrie du streaming, dont on parle depuis une dizaine d'années maintenant sans jamais avoir de chiffres exacts. Peut-être que ce procès le permettra. Mais que vient faire Drake dans tout ça ? On y arrive : il est le seul artiste cité de manière explicite dans la plainte, et les plaignants affirment avoir en leur possession de nombreuses preuves qui montreraient que Drizzy a bénéficié de millions d'écoutes frauduleuses.

Au-delà du nom de Drake, la platine affirme que, comme Spotify rémunère les artistes en fonction du pourcentage d'écoutes qu'ils représentent par rapport au nombre d'écoutes global, le fait que des gros artistes fraudent en masse, diminue fortement la rémunération des artistes plus modestes, et ils ont raison, c'est mathématique. On espère que cette affaire ne sera pas un énième coup d'épée dans l'eau autour de la triche dans le streaming, et que ça finira par changer les choses.