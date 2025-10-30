Ninho annonce enfin "MILS 4" avec un COLORS légendaire

Lors de son COLORS, Ninho a dévoilé le morceau "Skywalker Haze", premier extrait de "MILS 4" qui va venir secouer le rap français.

C'est l'heure du bordel pour le rap français, qui était plutôt calme depuis la rentrée d'automne 2025. Comme à chaque fin d'année, on voit les plus gros noms du game faire leur retour dans les bacs, dans l'espoir de voir leur album placé sous le sapin de Noël, et de faire ainsi de gros chiffres. Pour l'instant, on ne savait pas trop qui allait prendre la coupe de cette fin d'année 2025, mais on dirait bien que c'est Ninho qui va s'en charger : le rappeur vient d'annoncer son nouveau projet "MILS 4" avec un COLORS de grande qualité.

COLORS, c'est la chaîne Youtube allemande qui s'est bâtie une solide réputation en organisant des sessions live avec des artistes, seuls devant un fond coloré, ce qui donne un aspect très épuré à la performance, et avec un côté très esthétique. Cette semaine, c'est Ninho qui est venu présenter son morceau "Skywalker Haze", un titre inédit, dont les médias s'accordent pour dire qu'il s'agit du premier extrait de "MILS 4".

Si ça se confirme, ça veut dire qu'on aura bientôt droit à un nouveau projet de la part de Ninho, la suite de la série de mixtapes qui l'a rendu célèbre. Et on dirait bien que tout ça est vrai, puisque le rappeur a quasiment tout supprimé sur son compte Instagram, comme il le fait avant chaque sortie de projet.

Au-delà de l'annonce, ce qui nous frappe, c'est la qualité de la performance livrée par Ninho. Un NI énervé, tout en kickage, qui débite fort avec pas mal d'egotrip et de bonnes punchlines, probablement son meilleur titre en solo depuis un moment. On imagine qu'il va profiter de "MILS 4" pour remettre les pendules à l'heure, et rappeler à tout le monde qui est le meilleur en ce moment.