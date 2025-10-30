Rap US : pour la première fois depuis 1990, il n'y a aucun son rap dans le top 40 du Billboard Hot 100

Le rap US semble être en train de traverser une petite crise, et ce n'est pas une bonne nouvelle.

On l'a répété à de nombreuses reprises depuis le début de l'année 2025 : le rap semble traverser une petite crise, en particulier aux Etats-Unis où la scène rap peine à se renouveler, et où les têtes d'affiche ont baissé en qualité dans leurs dernières sorties (quand elles sortent). On a bien eu une grosse hype autour de Kendrick mais comme tout, ça finit par s'essouffler, et on se retrouve maintenant dans une situation où, pour la première fois depuis les années 1990, il n'y a aucun single rap dans le top 40 du Billboard Hot 100.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Billboard Hot 100, c'est le nom du top single aux Etats-Unis, qui est effectué par le célèbre média Billboard. Et le média spécialisé rap XXL a fait le constat hier, que, dans le classement actualisé du 25 octobre 2025, avec la sortie du top 40 de "Luther" (de Kendrick et SZA), il n'y a maintenant plus aucun single rap dans le top 40 américain. C'est la première fois depuis 1990 qu'on se retrouve dans cette position.

Il faut avouer que les charts sont en ce moment littéralement squattés par Taylor Swift, qui a placé 12 morceaux dans le top 40 avec son récent album "The Life of a Showgirl". Mais on espère pour nos américains que quelqu'un va venir relancer la machine, car la situation devient préoccupante. Si ça continue comme ça, on pourrait bientôt perdre notre place de musique la plus écoutée dans le monde !