La Fouine, Fianso, Guizmo, Still Fresh et Heuss l'Enfoiré nous préparent quelque chose

On peut s'attendre à tout de la part de ce casting rap français 5 étoiles, avec Fianso, La Fouine, Heuss, Guizmo, Still Fresh. Dinguerie en approche ?

On est dans une période un peu creuse musicalement dans le rap français, et même dans le rap en général. D'ailleurs, on peut dire que nos frenchies s'en sortent mieux que nos ricains en ce moment, avec leurs charts quasiment vides de singles "rap". Même chez nous, les têtes d'affiches se font plutôt discrètes depuis quelques semaines. mais désormais ça y est : la fête est finie. Après le retour de Ninho hier soir, une autre connexion entre plusieurs gros artistes, La Fouine, Fianso, Guizmo, Heuss l'Enfoirée et Still Fresh, vient éveiller notre curiosité.

On est content de voir les choses s'activer dans notre rap français qui était un peu "endormi" depuis quelques semaines. Globalement, depuis la rentrée, à part le projet de La Fouine qui a fait un peu de bruit, c'est la hess niveau albums de la part des têtes d'affiches. Même au niveau des gros featurings, c'est un peu calme, mais Fianso vient secouer un peu tout ça avec sa story dans laquelle on retrouve du beau monde.

Le boss d'Affranchis Music a posté une vidéo où on le retrouve entouré de Guizmo, La Fouine, Still Fresh, et même Heuss l'Enfoiré, et on a l'impression que tout le monde est là pour tourner un clip. on imagine qu'il s'agit d'un gros featuring, qui pourrait remuer un peu le game et remettre le kickage au goût du jour. On espère en tout cas qu'il s'agit de ça, et pas d'un coup d ebuzz avec pas grand chose derrière !