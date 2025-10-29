Booba fait une grande annonce sur la suite de sa carrière : "arrêter, c'est encore trop tôt"

Avis à la concurrence : vous allez devoir compter sur Booba encore longtemps dans le rap français.

Les annonces de retraite dans le rap game, c'est comme les programmes des politiciens : c'est joli et tout mais ça fait bien 20 ans que plus personne n'y croit. Le nombre de rappeurs ayant annoncé leur retraite juste pour faire le buzz autour de leur soi-disant "dernier album" n'a fait qu'augmenter d'année en année. Booba en est le meilleur exemple et forcément, vu que c'est lui qui a la carrière la plus longue. On croyait que "Ad Vitam Aeternam" serait son dernier album, et que ses 3 concerts à La Défense Arena allaient clore le chapitre, mais le boss du 92i vient encore de changer d'avis !

Je vois toutes ces vidéos et toute l’énergie que vous nous avez donné… ARRÊTER? C’est encore trop tôt je crois.

Il faut dire que le Duc a vécu une sacrée expérience au mois d'octobre avec ses 3 concerts d'affilée à Paris La Défense Arena, complets, avec une ambiance de folie et des moments qui resteront gravés dans la mémoire du public et du rappeur. Du coup, Booba a décidé que la retraite n'était finalement pas pour tout de suite : dans un tweet, Kopp a mis un terme à ces histoires de retraite.

Je vois toutes ces vidéos et toute l'énergie que vous nous avez donné… ARRÊTER? C'est encore trop tôt je crois 😆🕺🏾🚀 #LPNJF 🏴‍☠️
— Booba (@booba) October 28, 2025

Un énième changement d'avis sur le sujet, lui dont "Ultra" devait être le dernier album, avant de finalement ressortir un projet quelques années plus tard, "Ad Vitam Aeternam". On pensait là encore que ce serait son dernier, d'autant que Booba avait annoncé qu'on n'allait pas le revoir pendant un bout de temps à la fin de sa série de concerts, mais il se pourrait bien que le Duc nous prépare encore un mauvais tour. La Piraterie n'est Jamais finie, on dirait bien !