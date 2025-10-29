Aya Nakamura ajoute une deuxième date au Stade de France et crée la polémique avec son album "Destinée"

Face à un engouement inédit, la chanteuse annonce un second concert au Stade de France le 30 mai 2026. Pour accéder aux préventes, certains fans ont découvert qu’un album récent était nécessaire, mais l’enthousiasme reste intact.

À seulement 30 ans, Aya Nakamura continue de marquer l’histoire de la scène francophone. Ses fans avaient rendez-vous pour le 29 mai 2026 au stade de France, mais la forte demande pour ses billets a conduit la chanteuse à annoncer une deuxième date, le 30 mai 2026, afin que le plus grand nombre puisse la voir sur scène ! Avec ses tubes emblématiques et les chansons de son nouvel album “Destinée”, le spectacle promet d’être riche en énergie et en émotions.

Les préventes du premier concert ont été sold-out en quelques minutes et l’annonce du second a créé un véritable engouement, démontrant la forte popularité d’Aya Nakamura. Les fans, impatients de découvrir son show, se sont mobilisés massivement sur les réseaux sociaux, partageant leur excitation et leurs attentes. Avec cette deuxième date, la chanteuse confirme sa capacité à remplir les plus grandes salles de France et à proposer une expérience live inoubliable.

Mais pour accéder à la prévente de ce second concert, certains fans ont découvert qu’il fallait acheter le nouvel album “Destinée” de la chanteuse. Une pratique qui a surpris et parfois agacé, certains internautes parlant de "prise d’otage" ou de "traquenard" sur les réseaux sociaux. En réalité, il s’agit d’une vente subordonnée, autorisée si elle est limitée à certaines préventes et que des billets restent disponibles ensuite lors d’une vente générale libre, des artistes comme Taylor Swift ou Orelsan ont déjà utilisé des méthodes similaires pour certains de leurs shows.

Malgré la petite polémique, l’engouement pour Aya Nakamura reste intact. Les fans se sont massivement mobilisés pour obtenir leur place, et l’annonce d’une deuxième date au Stade de France le 30 mai 2026 a été accueillie avec la même ferveur. Cette nouvelle étape confirme sa place parmi les artistes françaises les plus influentes, capable de remplir les plus grandes salles et d’écrire l’histoire des concerts francophones.