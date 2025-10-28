Anyme casse Internet grâce à son clip tourné à New-York avec des membres de gang

Anyme est vraiment un des rois du divertissement, mais cette fois il est allé vraiment loin pour pousser le délire jusqu'au bout, avec des membres de gang à New-York.

En l'espace d'un an, Anyme est passé du statut d'illustre inconnu à celui d'un des maîtres du divertissement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Twitch. Le tout, grâce à des vidéos plutôt drôles, et on se souvient notamment de ses nombreuses imitations de rappeur qui étaient vraiment bien faites (surtout Damso). Il s'est aussi mis à faire du son, surtout en mode troll, mais pour son dernier clip, il a poussé le délire vraiment loin, en tournant une vidéo en compagnie de membres de gang à New-York.

On ne sait pas quand a été tournée la vidéo, mais on imagine que c'était pendant son voyage aux Etats-Unis il y a plusieurs semaines, lorsqu'il s'est fait passer pour Central Cee (un flop total, mais c'était grave drôle). Il en a visiblement profité pour aller à New-York et tourner des séquences folles en compagnie de membres de gang, et le clip est désormais disponible : ça s'appelle "NYC to Paris", et on ne peut pas s'empêcher d'y voir plein de refs à 6ix9ine, même si on ne sait pas si c'est voulu ou non.

A commencer par le petit gilet en laine qu'il porte au début de la vidéo, le même que Tekashi sur les photos qui ont fuité de sa vie avant le rap. Même dans la manière de rapper, un peu en criant, ça aussi ça nous rappelle 6ix9ine. Enfin, le fait de traîner avec des membres de gang alors qu'on est un bon garçon, ça aussi, c'est peut-être la ref la moins subtile à la poucave la plus célèbre du rap game US.

Quant au reste du clip, un bon foutage de gueule de A à Z, avec un Anyme en outfit full drilleur UK et un couplet complètement bordélique qui ne veut rien dire, mais la rime est carrée. On voit qu'il est un bousillé de rap, et qu'il ne se prend pas au sérieux. Mention spéciale à Raska qui a apparemment essayé d'apprendre la danse de Matuidi Charo aux gangbangers new-yorkais pendant le making of du clip : apparemment, à ne pas reproduire !