Snoop Dogg en invité surprise pour le Verzuz entre Cash Money et No Limit Records : soirée de folie

Il y avait une bête d'ambiance pour le battle Verzuz entre Cash Monye et No Limit Records ce week-end.

C'était annoncé depuis quelques jours, et ça a bien fini par avoir lieu : les battles Verzuz ont fait un retour remarqué ce weekend, avec cette confrontation entre deux poids lourds de l'industrie rap. Il s'agit du label Cash Money, de Birdman, qui s'oppose à No Limit Records, de Master P, autre monstre du rap US. Un affrontement dans un format un peu différent des précédents Verzuz, et on a même eu droit à des invités surprises, comme Snoop Dogg.

On a eu droit à une belle soirée de rap, qui a été l'occasion de réécouter pas mal de titres un peu à l'ancienne, qu'on adorait à l'époque. On a surtout vu MIA X éteindre la concurrence, avec son énergie pendant son couplet sur "Freak Hoes", la tantine a fumé tout le monde au point que même LeBron James s'est mis à tweeter qu'elle était la MVP de la soirée. Mais au-delà de la compet, c'était vraiment une belle soirée de rap, qui a eu lieu sur scène, contrairement aux précédents battles Verzuz qui eux, étaient enregistrés dans une salle sans public.

Forcément, ça donne à la soirée des allures d'énorme concert hip-hop old school, mais les "papys" se sont bien débrouillés. On a vu un Juvenile bien en forme sur "Back that Azz Up", un Master P des grands soirs, un Birdman en feu qui fait des s/o bien provocateurs à NBA Youngboy, et on a même vu Snoop Dogg rapper sur "Down 4 My Niggaz". Probablement la dernière fois qu'on voit tous ces gros noms réunis sur scène le même soir, mais franchement, c'était lourd !