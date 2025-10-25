Aya Nakamura annonce un concert exceptionnel au Stade de France et un nouvel album !

La Nakamurance n'est jamais finie !

Alors là, c’est deux grosses annonces pour le prix d’une. Aya Nakamura n’a pas fait les choses à moitié ! Alors que la chanteuse nous avait offert en exclusivité son nouveau titre “Désarmer” sur Generations, on se doutait bien qu’un nouveau projet était en préparation. Et on avait raison ! Sur son compte Instagram, la star a décidé de balancer deux bombes qui affolent déjà les réseaux.

Tout d’abord, celle qui a récemment été critiquée par Booba et Francky Vincent revient plus forte que jamais avec un nouvel album intitulé “Destinée”, dont la sortie est prévue pour le 21 novembre 2025. Un nom symbolique pour une artiste qui trace sa route sans se soucier des polémiques.

Mais ce n’est pas tout. L’interprète de “Djadja”, qui a désormais sa statue au Musée Grévin, a choisi de voir les choses en grand en annonçant un concert au Stade de France le 29 mai 2026 ! Oui, la femme française la plus écoutée au monde se produira dans le plus grand stade du pays, devant près de 80 000 spectateurs.

Les préventes débuteront le 28 octobre 2025 à 10h, et il va falloir être rapide pour décrocher sa place. Comme Jul, Ninho ou encore PLK récemment, de plus en plus d’artistes remplissent le mythique stade de Seine-Saint-Denis. Alors, est-ce qu’Aya Nakamura sera sold-out en quelques minutes ? Sans aucun doute. Et qui sait… si tout est complet, on aura peut-être droit à une deuxième date ?