Despo Rutti annonce son retour avec plein de morceaux entre novembre et Noël 2025

Le Majster Despo Rutti va venir se rappeler à notre bon souvenir, terreur sur le rap français.

Il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui réussissent à vous gifler avec un seul morceau, et surtout, avec une seule phrase. Despo Rutti en fait partie, c'était même sa spécialité : ses punchlines étaient tellement hardcore, tellement fortes, mais à la fois tellement vraies, à l'époque de "Convictions Suicidaires" ou de "Les Sirènes du Charbon", et même après, que ça pouvait même être difficile à supporter. Si le rappeur a eu pas mal de problèmes dans les années 2010, il reste un pilier du mouvement, et l'annonce de son retour est forcément une belle nouvelle.

C'est dans un message posté sur Twitter que Despo Rutti a annoncé son retour, avec son goût habituel pour la provocation et les petites phrases qui piquent. En réponse à un tweet du média "Kultur" qui relayait l'information selon laquelle Gims allait sortir un son toutes les deux semaines jusqu'au 31 décembre, le Majster a attaqué cash :

Ce sera probablement 21 titres pour ma part, répartis entre le 3 Novembre et Noël. Je le dit vu que le Gang des Gilbert Montagné, Kulturlesite , raplume , booska_p et autres n'en parleront peut-être pas. Je comprends messieurs, il faut mettre les siens à l'abri. En attendant, Le Coeur Dans Les Mains ooooooohh est disponible en streaming.

En attendant,… https://t.co/8ouBvLAXmP — Despo Rutti (@MajsterOfficiel) October 22, 2025

Comme on n'avait pas envie de finir dans la liste, on a décidé d'en parler (on rigole). En tout cas, le Majster a l'air d'avoir envie d'en découdre avec les médias hip-hop, et il faut avouer que même ici, on ne parle plus si souvent de Despo Rutti, des albums qu'il sort en 2025, et de ce qu'il a apporté au rap français, avec sa manière de rimer si particulière et surtout, son discours authentique et aligné sur personne. Voilà qui va rendre la fin d'année intéressante !