L2B annonce leur toute première date à l'Accor Arena de Bercy !

L'ascension de l'équipage L2B Gang, c'est une vraie dinguerie.

Le rap français a clairement fini de s'installer comme la musique numéro 1 en France, et la preuve, c'est que le nombre de rappeurs à avoir rempli l'Accor Arena se multiplie à vue d'œil. Et on ne parle pas des légendes du game, comme Kery James, Fianso ou bien d'autres artistes de leur générations. Maintenant, même les plus jeunes peuvent prétendre à faire Bercy. Après Bouss il y a quelques semaines, c'est désormais au tour du L2B Gang de faire leur grande annonce, avec un concert prévu dans la salle mythique le 27 Mars 2026.

Le L2B, c'est clairement la nouvelle génération du rap du 94, et le groupe a vécu une ascension spectaculaire depuis un an. Pendant longtemps, ils rappaient un peu dans l'ombre, comme lorsqu'on vous parlait d'eux en 2020, il y a 5 ans déjà. Mais en 2024/2025, avec leur projet "Nés pour Briller" et tous leurs feats, clairement, c'est l'explosion. au point de désormais pouvoir prétendre à remplir Bercy le 27 Mars 2026. Une date à marquer dans votre agenda, si vous faites partie de leur fanbase, de plus en plus nombreuse.

On a d'ailleurs pu mesurer leur popularité lors de la mini-émeute provoquée par leur concert gratuit à Chatelet il y a quelques jours à peine. Ce qui est sûr c'est qu'au moins, à Bercy, la salle sera assez grande pour accueillir tout le monde, et que le service de sécurité devrait être plus compétent ! On leur souhaite une belle fête, et bravo pour leur parcours de malade.