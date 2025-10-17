Eminem fête ses 53 ans : voici 5 anecdotes sur l’une des plus grandes légendes du rap US

À l’occasion de son anniversaire, retour sur 5 anecdotes qui prouvent pourquoi il reste l’une des plus grandes légendes du rap US.

Le rap game célèbre aujourd’hui l’un de ses géants.

Eminem, de son vrai nom Marshall Bruce Mathers III, fête ses 53 ans. Icône du rap américain, artiste multi-récompensé, figure controversée et poète des rues de Detroit, Slim Shady a marqué plusieurs générations par sa plume acérée et son flow hors norme. À l’occasion de son anniversaire, retour sur 5 anecdotes qui prouvent pourquoi il reste l’une des plus grandes légendes du rap US.

Son premier album a failli passer inaperçu

Avant de devenir un monstre sacré, Eminem galère. En 1996, il sort son premier album, Infinite, un projet beaucoup plus old-school que ce qu’on lui connaît aujourd’hui. Le public ne suit pas, les critiques le jugent “trop inspiré par Nas”. Mais au lieu de lâcher l’affaire, Eminem transforme l’échec en rage. Trois ans plus tard, il sort The Slim Shady LP… et explose tout.

Dr. Dre a changé sa vie

Quand Dr. Dre découvre sa démo, il sait qu’il tient quelque chose d’unique. En 1998, il le signe sur Aftermath Records et produit My Name Is. Résultat : un succès planétaire et un duo devenu mythique. Eminem et Dre, c’est la fusion parfaite entre le flow tranchant et le son West Coast millimétré. Une alchimie qui a redéfini le rap américain.

“Stan”, une chanson qui a inventé un mot

Sorti en 2000 sur The Marshall Mathers LP, “Stan” n’est pas juste un tube. C’est un concept. Le morceau raconte l’histoire d’un fan obsédé, et le mot “stan” est depuis entré dans le dictionnaire pour désigner un fan ultra-dévoué. Peu d’artistes peuvent se vanter d’avoir changé le langage populaire. Eminem, lui, l’a fait.

Il a frôlé la mort à cause de la drogue

Derrière le succès, la descente. Au milieu des années 2000, Eminem sombre dans les médicaments et les excès. En 2007, il frôle la mort après une overdose de méthadone. Ce drame devient un déclic. Deux ans plus tard, il revient avec Relapse, puis Recovery en 2010. Le titre dit tout : le phénix du rap renaît de ses cendres.

Il reste le rappeur le plus récompensé de l’histoire

Avec plus de 220 millions d’albums vendus, 15 Grammy Awards, un Oscar pour Lose Yourself et une influence planétaire, Eminem reste une référence absolue du rap US. Son flow, sa technique et ses punchlines ont inspiré toute une génération d’artistes — de Kendrick Lamar à NF, en passant par Logic et Joyner Lucas.

53 ans de provoc’, de talent et de vérité

À 53 ans, Eminem continue de prouver que le rap n’a pas d’âge. Toujours aussi affûté, il garde cette rage et cette lucidité qui ont fait de lui une légende. Des rues de Detroit aux scènes du monde entier, Marshall Mathers reste l’exemple parfait d’un artiste qui a tout traversé — la gloire, la chute, la rédemption — sans jamais trahir le micro.

Happy Birthday, Slim.

Le game ne serait pas le même sans toi.