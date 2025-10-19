Drake vient-il de clasher A$AP Rocky et d’autres rappeurs dans un nouvel extrait de "ICEMAN" ?

Dans un nouveau leak extrait de son futur album "ICEMAN", Drake semble avoir envie de régler ses comptes.

Une nouvelle extrait controversé refait surface et relance les spéculations : Drake semble viser A$AP Rocky, et peut‑être d’autres rappeurs, dans un fragment de chanson partagé en ligne. Alors que l’album ICEMAN se profile, ce snippet suscite déjà les débats.

Un extrait « brûlant » malgré une période chargée

Même s’il est aujourd’hui largement occupé par son procès avec UMG, Drake ne ralentit pas : il travaille activement sur son prochain projet, ICEMAN, souvent présenté comme son neuvième album solo. C’est précisément dans ce contexte que circule un extrait coupant, où l’on entend des lignes assez claires :

"Talk about Drake and you get a whole lot / Talk about Drake and you get you some streams."

L’artiste y suggère qu’évoquer son nom dans une chanson pourrait rapporter à celui qui parle… mais aussi attirer ses foudres.

NEW DRAKE SNIPPET 🚨🚨



— "Talk about Drake and you get a whole lot, talk about Drake and you get you some streams"pic.twitter.com/zmzNezs7wk — Hip Hop All Day (@HipHopAllDayy) October 16, 2025

A$AP Rocky dans la ligne de mire ?

Selon les observateurs, les paroles semblent viser A$AP Rocky. Certains indices dans le texte — références à des "témoins" ou des "day ones" — font écho à l’affaire judiciaire entourant Rocky (notamment le procès pour agression). Drake adresse des questions directes :

Man how the f*ck is your day one gonna testify so you can sit in a box / Either you ain’t never did sh*t for your brothers or they must’ve forgot,

Cette formulation est interprétée comme une pique à l’encontre de Rocky, qui peut se retrouver dans une position difficile si ses proches doivent prendre la parole. Certains fans soulignent que Drake insiste sur la loyauté et les "frères" d’antan, ce qui rend le clash encore plus intrigant : a-t-il attaqué A$AP Rocky, ou vise-t-il d'autres rappeurs, ses anciens amis à lui, comme Rick Ross, Young Thug ou encore French Montana, qui ne se sont pas montrés très amicaux ces deux dernières années?

Réponse lors de la sortie de son album "ICEMAN", prévu pour bientôt.