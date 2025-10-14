Mobb Deep : "Infinite", le nouvel album du groupe, cartonne

Le fait que ce nouvel album de Mobb Deep cartonne est une bonne nouvelle pour le rap US.

Parmi les groupes qui ont le plus marqué l'histoire du rap US, on trouve évidemment NWA, mais aussi Outkast, Public Ennemy, De La Soul, A Tribe Called Quest et surtout Mobb Deep. Le groupe du Queens a marqué le game de son empreinte, au fer rouge, avec leur album "The Infamous" qui a d'ailleurs récemment été désigné meilleur album de rap de tous les temps par Pitchfork. Malgré la mort de Prodigy en 2017, le groupe est toujours vivant, ils viennent d'ailleurs de sortir un nouvel album, "Infinite", qui cartonne !

C'est une excellente nouvelle pour le rap US, de voir un groupe aussi mythique réaliser de bons scores dans les charts en 2025, c'est bon pour la culture. "Infinite" a même atteint, l'espace d'un instant, la première place du top albums d'Apple Music aux USA, devant le très commercial "Am I The Drama?" de Cardi B. Ce nouvel album contient 15 titres, avec beaucoup de couplets de Prodigy, et des featurings avec Nas, Jorja Smith, Raekwon, Ghostface, pas mal de très gros noms de la East Coast donc, le tout avec des prods signées par Havoc lui-même.

Les Clipse sont aussi présents sur l'album, sur le titre "Look At Me", et Pusha T a d'ailleurs tenu à féliciter Mobb Deep pour le bon démarrage de leur album. Bref, clairement l'album à écouter en ce moment si vous êtes fans de la East Coast des années 90 !