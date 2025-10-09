Aya Nakamura : Générations est la première radio à diffuser son nouveau titre "Désarmer"

Forcément, le meilleur endroit pour écouter les nouveaux titres urbains en exclu, c'est toujours sur Générations.

Cela faisait au moins un mois qu'on n'avait pas parlé d'Aya Nakamura sur le site de Générations, et franchement, ça nous manquait ! La queen de la pop urbaine en France multiplie les apparitions et les partenariats, comme récemment avec la marque Lancôme, ou encore au défilé Chanel où elle a fait forte impression. Mais niveau musique, rien depuis la sortie de "Baddies" avant l'été. Heureusement, la pause est terminée : Aya est de retour avec un tout nouveau son, "Désarmer", qui sera diffusé en tout premier sur les antennes de Générations, dès sa sortie à 18h !

Un single dans la lignée de tout ce qui a fait le succès de la chanteuse jusqu'ici. Dansant, entraînant, avec évidemment un brin d'insolence, un peu d'egotrip et un refrain très efficace, voilà les ingrédients qu'on va retrouver. On y voit donc Aya Nakamura en charmeuse, qui peut obtenir tout ce qu'elle veut des hommes avec un simple regard, comme elle le dit dans le refrain.

Le tout avec pas mal de sonorités venues tout droit d'Afrique, mêlées à des influences hip-hop / RnB, bref, comme d'habitude, ça va faire un carton. A 30 ans, et avec presque dix ans de carrière derrière elle, on se demande bien qui va pouvoir arrêter le règne de la queen Aya Nakamura, en forme comme jamais !