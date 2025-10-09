Cash Monsey vs No Limit Records : les battle "Verzuz" sont de retour !

Enfin, il se passe quelque chose d'intéressant dans le rap US en 2025 avec ce retour des battle "Verzuz".

C'était l'émission qui a passionné tous les fans de rap US pendant le confinement : en 2020, Timbaland et Swizz Beatz lançaient un concept qui allait marquer l'histoire. On parle évidemment des battle "Verzuz", des battles qui opposent des rappeurs ou des groupes de rap en faisant des lives de leurs meilleurs morceaux. Si tout ça était fait dans un but de divertissement, on a quand même assisté à des vraies rivalités, avec la légendaire baston entre la Three 6 Mafia et les Bone Thugs-N-Harmony. Le 25 octobre 2025, le concept sera de retour, avec une opposition entre Cash Money et No Limit Records !

C'est le média Complex qui a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux, en précisant que le battle aura lieu à Las Vegas, et qu'il sera apparemment diffusé en live, comme à l'époque du confinement. On n'a en revanche pas plus d'information sur le casting des rappeurs qui seront présents, mais il y a eu de très beaux noms signés sur les deux labels : Nicki Minaj, Lil Wayne, Drake, Blueface, Juvenile, Master P, C-Murder et bien d'autres encore.

Cash Money et No Limit, ce sont deux labels mythiques dans l'histoire du rap, qui ont participé à l'explosion internationale du Dirty South, et on espère que ce battle Verzuz sera à la haute de la réputation des deux labels !