"The Last Race" : l'album du GP Explorer 3 produit par SCH fait un démarrage incroyable

Comme on pouvait s'y attendre, l'album du GP Explorer 3 a fait un excellent démarrage en mid-week.

On ne s'attendait pas forcément à une connexion aussi forte entre le rap français et le GP Explorer 3, l'évènement de sport automobile produit par Squeezie, qui a une fois de plus fait un énorme carton sur Twitch dans le monde entier et qui a eu lieu le week-end dernier. Mais le créateur de contenu a vu les choses en grand, en imaginant un projet d'album spécialement dédié à l'évènement, regroupant énormément de stars francophones et produit par SCH. Les chiffres mid-week sont déjà disponibles, et ils sont excellents.

On pouvait sentir le potentiel dès la sortie du premier titre, "D'un monde à l'autre", avec SCH, Gims et La Mano 1.9. Un casting qui avait tout pour nous faire un hit, et c'est ce qui s'est passé. Dans le sillage de ce premier morceau, le projet tout entier a réalisé un très bon démarrage, avec 21 185 ventes en 4 jours (l'album est sorti le 3 octobre et les chiffres datent d'hier). Il s'agit du deuxième meilleur démarrage mondial cette semaine, juste derrière l'album de Taylor Swift, contre lequel il est évidemment difficile de lutter au vu de son nombre de fans partout dans le monde.

Ici, on n'est pas forcément fans du projet musicalement parlant. C'est très long, et certains morceaux sont un mélange assez indigeste entre plusieurs artistes qui n'ont pas grand chose à voir, mais il y a quand même des titres qui sont assez efficaces, notamment "Pitlane", "Un Monde à l'autre", "Räikkönen" ou encore "Lov" avec Dinos et Oboy, une sacrée surprise. Cependant, on félicite quand même Squeezie et SCH pour le travail accompli, et pour l'ambition d'avoir voulu voir les choses en grand en offrant un évènement complet de A à Z !