Niska enfin de retour dans le rap game dès cette semaine avec "Alexander"

Niska a prévu de nous dévoiler de la nouveauté, cette semaine.

2025 n'aura pas été l'année la plus productive pour Niska, enfin, au moins jusqu'à maintenant. Car le rappeur du 91 n'a quasiment rien sorti depuis son album en commun avec Ninho, "GOAT", paru en octobre 2024. Il y a bien eu son hit de l'été, "Adriano", qui a plutôt bien fonctionné même si ce n'est pas un de ses plus gros succès, et quelques feats, mais pas grand chose à se mettre sous la dent. Jusqu'à cette semaine : ça y est, le Charo reprend du service en solo, avec son nouveau morceau "Alexander" qui sort le 9 octobre.

L'information a été dévoilée par le rappeur lui-même via son compte Instagram, dans un post avec lequel on a aussi droit à un extrait du titre et de son clip. De ce qu'on peut en voir, il s'agit d'un titre bien sombre, sur une instru plutôt orientée drill, et avec sa manière de rapper on croirait parfois entendre le Niska de l'époque "Commando".

A la fin de la vidéo, on a donc un titre, "Alexander", et une date, celle du 9/10, donc jeudi, même si on imagine que le morceau sortira dans la nuit de jeudi à vendredi. Quant au titre, il fait apparemment référence à Alexander Isak, attaquant pour le club de Liverpool. Une grosse prod drill, un Niska en mode méchant et une réf au foot, pour l'instant tout ça est plutôt prometteur !