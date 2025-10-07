Kendrick Lamar détrône Drake : "Goosebump" devient le titre le plus certifié de l'histoire du rap

Petit à petit, Kendrick semble être en train d'effacer Drake des livres d'histoire.

On n'était pas trop fans de ce qui s'est passé pendant le clash entre Kendrick Lamar et Drake. Si le beef était très divertissant d'un point de vue musical, le fait que la moitié du rap game US se soit rajouté dans l'embrouille pour organiser une hagra collective, après avoir tous bien mangé sur les tubes de Drizzy pendant 10 ans, c'était un peu lâche. Cependant, il s'agit clairement d'un des clashs les plus importants de l'histoire du rap US. Et la rivalité n'est pas terminée : Kendrick vient d'ailleurs d'enlever un nouveau record au canadien, celui du titre le plus certifié de l'histoire du rap US.

Jusqu'ici, "God's Plan" régnait sans partage sur ce record, puisque le titre avait été certifié 16 fois disque de platine. On le rappelle, aux USA, un single de platine équivaut à 1 million de ventes, ou 300 millions d'équivalent en streaming. On vous laisse faire un calcul, en multipliant tout ça par 16, pour comprendre l'impact du titre de Drake. Mais Kendrick Lamar vient de faire tomber le record grâce à son titre "Goosebump", en featuring avec Travis Scott. Sorti en 2016, le morceau est désormais certifié 17 fois single de platine.

Un record monstrueux, dont on pensait vraiment qu'il ne tomberait jamais. Pour tous les fans de Drake, ne vous inquiétez pas, il a encore quelques records dans sa poche, notamment le fait d'avoir dix titres certifiés diamants (10 fois single de platine pour atteindre le diamant), un record qu'il est le seul à détenir avec Post Malone. Mais attention, là encore, Kendrick Lamar arrive fort, avec 2 morceaux qui devraient bientôt atteindre le diamant : "Fuckin Problems" et "Humble".

Lentement, mais sûrement, la machine Kendrick Lamar continue son entreprise de démolition de l'empire de Drake... On espère que l'album à venir du canadien est solide, sinon, ça sent la fin !