Booba reprend le clash contre La Fouine : "Un des plus grands acteurs du game"

La trêve n'aura pas duré bien longtemps.

On ne sait plus trop sur quel pied danser avec Booba et La Fouine. Les deux rappeurs sont en clash depuis des années, et on pensait franchement que c’était de l’histoire ancienne. Certains fans parlaient même d’un rapprochement, voire d’une mini paix entre les deux. Mais visiblement, le DUC n’a rien oublié…

Faut dire que La Fouine vit une vraie renaissance. Depuis quelques mois, le rappeur de Trappes est de retour en force avec ses projets "Capital du Crime" Vol.1 et Vol.2. Son dernier projet a même pris la tête du Top Albums cette semaine avec plus de 12 000 ventes, et décroché un disque d’or sous l’ère du streaming grâce à un feat avec Ninho. Une belle revanche pour Fouiny Babe, longtemps mis de côté dans le game.

Mais comme souvent, Booba ne laisse personne respirer, surtout quand un ancien rival commence à briller. Voyant La Fouine regagner du terrain, B2O a relancé le clash. Il s’est d’abord moqué de ses chiffres de vente, histoire de rappeler qu’il surveille tout ce qui bouge.

Et là, le DUC a remis une cartouche via sa story Insta. Tout est parti d’un freestyle de La Fouine salué sur X (ex-Twitter) par un fan. Un tweet qui félicitait le rappeur… sauf que Booba a préféré répondre à sa manière :

“Fréro c’est l’un des plus grands acteurs du game, t’as pas encore compris ? 4 ans sans eau chaude !”

Une vanne bien sentie, qui fait référence à une vieille vidéo où La Fouine racontait avoir vécu 3 à 4 ans sans eau chaude. Une séquence qui avait fait le tour du net, et sur laquelle les internautes s’étaient déjà bien ambiancés.

Clairement, Booba ne compte pas laisser Fouiny tranquille, même au moment où ce dernier refait surface. Entre punchlines et vannes old school, le clash repart de plus belle. Et vu les deux caractères, pas sûr que ça se termine un jour…