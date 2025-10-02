Mobb Deep : "The Infamous" désigné meilleur album de rap de tous les temps par Pitchfork

Le classement sorti par le célèbre magazine Pitchfork soulève quelques questions.

On le sait, dans le rap, on adore les débats et les classements. C'est un truc de journaliste, mais c'est aussi un truc de fan hardcore de rap, avec des discussions interminables : Tupac ou Bigie ? Nas ou Jay-Z ?Andre 3000 est-il le génie le plus sous-côté du rap US ? Eminem est-il vraiment le GOAT ? Autant de questions qui resteront sans réponse, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrêtera pas les débats ni les classements. D'ailleurs, le magazine Pitchfork vient de publier son classement des 100 meilleurs albums de rap de tous les temps, et c'est "The Infamous" de Mobb Deep qui se hisse en top 1.

Un choix pas forcément déconnant, tant l'album culte de Mobb Deep a façonné la suite de ce qui s'est passé dans le rap game. Son atmosphère oppressante, décrivant ce qui se passe dans la rues comme une menace de guerre imminente, son côté réaliste, sombre et désabusé, avec des prods de dingue, et des titres comme "Survival of the fittest" et "Shook Ones part II" qui restent des classiques mondiaux. En France, les rappeurs ont d'ailleurs passé presque 15 ans à tenter de refaire ce qu'a fait Mobb Deep.

Mais c'est plutôt le reste du classement qui nous interroge un peu, notamment le top 20. Car évidemment, tous les albums présents dans le top sont des classiques, on ne peut pas le nier, c'est certifié. Mais l'ordre est un peu étrange. Le fait de ne voir aucun album de Jay-Z, d'Eminem, de Dr. Dre, de Snoop Dogg, de Kanye West, de Lil Wayne ou de 50 Cent dans le top 20, alors qu'on y trouve des albums du Rich Gang, de MF Doom ou des Clipse, ou même un projet solo de Ghostface Killah devant l'album culte du Wu-Tang "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)", on trouve ça étrange.

Evidemment, les projets des artistes mentionnés ont une véritable cohérence musicale, en terme artistique c'est très fort, en termes de lyrics aussi, très puissant. Mais en terme d'impact sur la culture, et même sur le monde entier, on trouve que MF Doom ou les Clipse ont quand même eu une influence beaucoup moins grande sur le game (même si attention, ce sont des albums d'une qualité incroyable).

On a un peu l'impression que le classement a été fait par des mecs un peu hipsters qui sont allées au Conservatoire, mais pas trop dans la rue. Cependant, avec ce top 100 (accessible en intégralité ici), c'est l'occasion de voir à quel point la culture rap est riche, et ça, ça fait plaisir !