Notre top 6 des projets rap US sortis pendant l'été 2025

Avec du Gunna, les Clipse, du Joey Badass, du Cardi B, du Offset, ...

On a eu une année timide niveau sorties dans le rap US en 2025, on ne va pas se mentir. Les grosses stars étaient quasiment aux abonnés absents, et quand elles sortaient un truc, c'était souvent un peu décevant. Si les artistes des scènes locales explosent, presque rien ne devient un hit mondial comme ça a été le cas ces 40 dernières années. Mais cet été, enfin, ça a un peu bougé. Pas de quoi crier au génie, mais des stars ont enfin assumé leur statut en nous sortant de bons projets, comme Gunna, Cardi B, Offset, et aussi quelques surprises.

Gunna - "The Last Wun"

On commence par un artiste qui, musicalement, ne déçoit jamais. Au-delà des considérations judiciaires et de la fin de sa prétendue "street cred", Gunna incarne quasiment ce qui se fait de mieux sur la scène d'Atlanta actuellement, et avec "The Last Wun", qui est peut-être son dernier projet avec YSL, il a encore fait fort. Un album rempli de très bons titres : de la trap plutôt "classique", comme dans "let that sink in", "gp", "at my purest", mais aussi des petits OVNI sur des instrus assez différentes, parfois presque "jazzy" comme "sakpase". Bref, un très bons projets, même si il est un peu long et donc un peu répétitif, et ça manque d'un gros hit, mais ça reste très bien produit.

Offset - "Kiari"

On enchaîne avec un autre rappeur d'Atlanta, qui était un peu tombé en disgrâce après la mort de Takeoff (et la branlée prise contre la team de Gazo), mais surtout après son divorce avec Cardi B, lui qui est en train de mendier une pension alimentaire en ce moment (la honte pour un gangsta rapper). Mais malgré tout ça, le boug Offset reste un bon artiste et il le prouve avec la sortie de son album "Kiari". Un projet qui comporte de vrais bangers, comme "Bodies" avec JID, "Run It Up" avec Key Glock, "Set It Off", quelques morceaux plus musicaux comme "Favorite Girl" avec Ty Dolla $ign, "Never Let Go" avec John Legend ou "Prada Myself" avec Teezo Touchdown. Bref, un projet varié et bien réussi. Pas sûr que ça suffise à le remettre en haut de l'affiche, mais au moins il montre qu'il est toujours capable de sortir du bon son même sans Cardi ni sans les Migos.

Cardi B - "Am I The Drama ?"

Ce n'est pas du tout pour troller qu'on parle de l'album de Cardi B juste après celui d'Offset (on n'est pas comme ça...). Cependant, si on devait comparer les deux, l'album de Cardi est évidemment un peu meilleur. Plus varié, plus insolent, rappé avec beaucoup plus d'attitude, plus commenté aussi (quelques clashs envers ses opps), bref, on a retrouvé une Cardi quasiment au top de sa forme. Si on n'est pas dupes de l'arnaque liée à "WAP" (le fait que le titre soit sur l'album alors qu'il est sorti il y a 5 ans, tout ça pour faire monter les streams du projet...), le reste de l'album est très quali, tant au niveau des flows que sur les prods. Difficile de dégager certains titres par rapport à d'autres, tout est assez bon : "Magnet", "Imaginary Playerz", "Bodega Baddie", "Salute", "Pretty & Petty" nous montrent qu'elle kicke toujours aussi bien, quand d'autres titres ont plus une volonté d'être des singles radio ("Safe", "What's Going On", ...), bref, un vrai bon projet, peut-être un des meilleurs de l'année.

Clipse - "Let God Sort Em Out"

On s'attaque maintenant à ce qui est probablement l'album rap US de l'année, en tout cas au moment où on écrit ces lignes. Car en termes de textes et de prod, les Clipse ont enterré tout le monde. Malice et son frérot Pusha T ont fait un sans faute pour leur retour en duo, avec un "So Be It" qui a mis le feu aux poudres (coucou Travis Scott), avant que l'album ne vienne confirmer notre première impression : trop forts. Et ils sont encore plus forts avec Pharrell Williams à la prod, rien de tel pour donner à un projet un côté "épique", tout en restant varié. Pas de hit dans le projet, mais une constance impressionnante, des prods venues d'ailleurs ("FICO", "So Far Ahead", "Ace Trumpets", sérieux c'est quoi ça), bref, quand on écoute le projet, on a l'impression qu'on écoute quelque chose d'important. Alors oui, Pusha T continue de parler de l'époque où il vendait de la dope comme si c'était hier alors qu'il a 48 ans, mais en vérité, qui le fait mieux que lui ? Cette année en tout cas, personne.

JID - "God Does Love Ugly"

On passe à un autre projet qui aurait pu lui aussi prétendre au titre d'album de l'année, s'il n'y avait pas eu le projet des Clipse. Tout en discrétion, sans dramas sur les réseaux ni faux clashs pour faire monter la sauce, JID nous a livré une nouvelle masterclass. Finalement, c'est lui le meilleur rappeur d'Atlanta cette année, le clip et le morceau de "Community" (justement avec les Clipse) est là pour en témoigner. Le morceau "Gz" est une dinguerie, la qualité et la maturité du propos sont impressionnants, l'hymne au skateboard sur "Sk8" fait grave plaisir, il y a des morceaux qui détonnent comme "For Keeps", des titres très musicaux comme "Of Blue", "K-Word" est incroyable, bref, encore du très bon boulot signé JID. Presque comme d'habitude, finalement, non?

Joey Badass - "Lonely at the top"

Il avait commencé à faire monter la sauce en clashant la West Coast, bien trop mise en lumière depuis la sortie de "Not Like Us". Mais Joey Badass est un fin stratège, et il a rapidement désamorcé la situation : tout ça, c'était pour la promo, la preuve Ab-Soul est sur son album (et le morceau "Still" est incroyable d'ailleurs). Et puis, Joey n'a pas besoin de clash pour mettre en avant l'excellence de la East Coast en terme de kickage : il le fait très bien dans son projet. Tout seul, comme sur "Dark Aura", "Speedin' Through the rain", ou en équipe comme sur "BK's finest", un petit bijou pour les puristes amoureux du rap de NYC. Parfois insolent, souvent très touchant, sincère et juste, Joey Badass continue de montrer qu'il est un des tous meilleurs de sa génération, et on espère qu'il ne s'absentera plus jamais aussi longtemps : 3 ans sans Joey, c'est bien trop.