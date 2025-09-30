Young Thug met fin au clash avec Lil Wayne : un album commun en préparation !

Décidément, Young Thug a bien changé ces derniers mois.

Les choses sont en train de bouger rapidement du côté d'Atlanta depuis la sortie de l'album de Young Thug, le très attendu "UY Scuti". Un projet avec lequel Thugger semble prendre un nouveau départ, et met fin à de nombreuses rumeurs de clash : avec Future, Drake, YFN Lucci, mais aussi avec Lil Wayne. Alors qu'il était suspecté d'avoir eu un rôle dans la tentative d'assassinat de Lil Wayne qui a eu lieu en 2015, les deux artistes semblent aujourd'hui avoir fait la paix, et Young Thug vient même d'annoncer qu'un album commun était en préparation !

Lors de son passage sur "The Pivot Podcast", Young Thug a beaucoup parlé de sa relation avec Weezy et sur la manière dont leur prétendue rivalité avait été amplifiée par Internet :

Il n'est pas sur Internet. Il se fiait simplement à ce que les gens lui disaient ou à ce que les fans disaient. Donc, il ne regardait pas Internet. Il devait juste être à un de ses concerts, et ses fans disaient genre 'Nique Young Thug, ce mec veut juste être toi. C'est une salope. Il porte une robe'. Il a été nourri avec ce genre de merdes. On a une bien meilleure relation maintenant. On a un album en route et tout ça. On s’est juste pas encore posés pour vraiment tout mettre ensemble et sortir l’album ensemble.

Voilà une nouvelle intéressante pour le rap game : un album commun entre Young Thug et Lil Wayne devrait donc bientôt voir le jour, même si on n'a aucune idée de la date exacte. Au vu du dernier album en date de Lil Wayne, on peut se dire que la qualité ne sera peut-être pas au rendez-vous, mais ne serait-ce que pour le symbole, ce serait un grand moment pour le rap US. Cependant, il va vraiment falloir un jour régler cette historie de tentative d'assassinat par certains membres de YSL...