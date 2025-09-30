La Fouine et Himra : leur morceau "Légendes" cartonne sur Youtube, même Booba réagit

On s'attendait à ce que ça marche, mais on ne s'attendait pas à ce que le feat entre la Fouine et Himra affole autant les compteurs.

C'était l'un des plus gros évènements rap français de cette année 2025 : La Fouine sortait son nouvel album "Capital du Crime Radio vol 2" le vendredi 26 septembre, et il était attendu au tournant. Car depuis son retour lors de la cérémonie des Flammes 2024, le rappeur du 78 avait déjà sorti deux projets, pas forcément les plus convaincants de sa discographie, qu'il s'agisse des chiffres ou du contenu. Mais cette fois, la sortie semble plutôt très réussie, et certains titres, comme "Légendes" avec Himra, font un véritable carton.

On avait le pressentiment, dès la sortie de l'album vendredi dernier, que l'album allait plutôt bien fonctionner. Il faut dire que La Fouine a mis le paquet niveau featurings, avec un mélange de toutes les générations, et même de toutes les zones géographiques. Par contre, clairement, niveau chiffres certains morceaux se détachent. Notamment "Légendes", en feat avec Himra, la sensation du rap ivoirien en 2025. Dites vous que le clip a été posté dans la journée de vendredi et qu'il a déjà presque atteint les 3 millions de vues sur Youtube : des scores qui rappelleraient presque certains clips de PNL.

Comment expliquer un engouement aussi grand sur Youtube alors que dans le même temps, sur Spotify, le morceau "stagne" pour l'instant à un timide 350 000 streams ? C'est simple : Himra a toute la Côte d'Ivoire, et même plusieurs autres pays d'Afrique derrière lui. Evidemment, la qualité du morceau joue aussi un grand rôle, avec le premier couplet de La Fouine full egotrip, et celui d'Himra rempli de détermination, tout ça sur une prod de Biggie Jo, bref, du bon boulot.

On ne peut pas s'empêcher de penser que le fait que le clip a été tourné en Côte d'Ivoire, fait que beaucoup d'Ivoiriens, et même beaucoup d'africains, ont voulu soutenir la vidéo, pour valider le fait qu'un ancien du rap français vienne donner de la force et de l'exposition à un artiste local. Mais au vu du buzz d'Himra en ce moment, on peut même se demander si ce n'est pas finalement lui qui a donné de la force à La Fouine !

Dans tous les cas, on félicite les deux artistes pour ce morceau qui est en train de faire péter les compteurs, car ils ont tous les deux sortis des couplets vraiment qualitatifs, et ici à la rédac on trouve ce projet bien meilleur que le "Capitale du Crime Radio vol 1". D'ailleurs, même Booba a réagi au featuring entre les deux artistes, même si on ne sait pas s'il est ironique ou non. Et vous, vous en pensez quoi ?