Young Thug s'explique sur sa whiteface pour al cover de "UY Scuti" : "on a toujours blagué là-dessus au quartier..."

Le rappeur est revenu de manière plutôt intelligente sur la cover polémqiue de son nouvel album, "UY Scuti", sorti vendredi.

Ce weekend, tous les regards étaient tournés vers Atlanta, et plus précisément en direction de Young Thug. Car le rappeur sortait son premier projet depuis la fin du procès ultra médiatisé qui concernait tout son label YSL. Après un report d'une semaine, "UY Scuti" a donc bien vu le jour vendredi dernier. Mais les gens ont été assez stupéfaits lorsqu'ils ont écouté le projet sur Spotify, où la cover représente Thugger, mais en version blanche, avec les yeux bleus. Ce qui a été vu par certains comme une "whiteface", mais le rappeur a réagi à tout ça pour éteindre la polémique.

La cover avait de quoi étonner, mais comme souvent avec Young Thug, tout ça était fait dans un but bien précis, et ce n'était pas du tout une volonté de provoquer, plutôt de passer un message et de jouer sur les préjugés. Lors de son passage sur le podcast "It's Up There", il s'est expliqué sur ce choix étrange pour sa cover :

Je pense que c'était juste pour déconner. Mais ça reste sérieux dans le sens où j'ai grandi avec ça. On a toujours blagué là-dessus au quartier. 'N*gro, si tu veux devenir le plus grand, sois blanc !'. On racontait juste de la merde. C'est juste une histoire que le monde nous sert. Et on se met à croire à cette histoire... 'Michael Jackson est devenu blanc à cause de ça', mais on sait que c'est pas la vérité. On s'amuse avec les préjugés, c'est juste des conneries. Ils laissent toujours les blancs devenir les plus grands. J'aime les blancs aussi... Mais on a aussi des grands artistes noirs... Je m'amusais juste un peu avec ces préjugés.

Plus tard dans son interview, Young Thug confirme qu'il n'a aucune volonté de revendication politique ou ce genre de trucs, il a juste fait ça pour s'amuser et faire réagir. On est forcés de constater que ça a bien marché ! Au-delà de la cover, on vous invite vivement à checker l'album, qui renferme quelques belles pépites avec de très gros noms en featuring.