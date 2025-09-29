Orelsan annonce une grande tournée en 2026 !

Avec 10 dates de suite à l'Accor Arena !

C’est le grand retour d’Orelsan ! Alors que le rappeur normand s’était récemment concentré sur son nouveau film "Yoroï", il n’a pas pour autant oublié qu’il restait l’un des meilleurs rappeurs de sa génération. Depuis la réédition de son album "Civilisation", Orelsan s’était fait plutôt discret côté musique. Mais bonne nouvelle pour ses fans : après une pause consacrée au cinéma, il revient en force avec un projet qui devrait ravir toute la scène rap française.

Sur son compte Instagram, l’artiste a dévoilé une nouvelle vidéo, aussi drôle que surprenante, pour annoncer une grande tournée en 2026 ! Au programme : une série de concerts dans toute la France, sans oublier quelques dates à Bruxelles. Cette tournée débutera en janvier 2026, avec notamment trois concerts à Caen, sa ville natale, là où tout a commencé pour lui. Et pour clôturer ce retour en beauté, Orelsan posera ses valises à l’Accor Arena de Paris… pour dix dates ! Carrément, il va devoir payer un loyer là-bas !

Une chose est sûre : c’est un événement majeur pour le membre du Casseur Flowters, et un moment très attendu par ses fans.

Pour ceux qui veulent assister à cette tournée déjà légendaire, la billetterie ouvre demain à 10h sur son site officiel. Orelsan a d’ailleurs confirmé l’information sur Instagram :

"On repart en Tournée en 2026✨🎊🎤 plus d’infos dans la vidéo. Ouverture de la billetterie DEMAIN 10h sur orelsan.show", a-t-il écrit.

Préparez vos alarmes : les places risquent de partir très, très vite !