Young Thug fait polémique avec sa "whiteface" sur la cover de "UY Scuti"

Le nouvel album de Young Thug est sorti, et tout le game ne parle que de ça.

C'est la grosse sortie rap de la semaine, clairement un des deux albums les plus attendus de cette fin d'année 2025 avec celui de Cardi B : Young Thug a enfin délivré son projet "UY Scuti". Une sortie forcément scrutée de près, en raison de toutes les polémiques qui éclatent en ce moment autour de la scène d'Atlanta, et dont Thugger est un des acteurs principaux. Et pour son premier album depuis sa sortie de prison tous les regards sont donc tournés vers lui, notamment à cause de la "whiteface" sur sa cover.

Malgré un report un peu suspect la semaine dernière, la sortie s'est finalement bien déroulée. Cependant, une polémique a éclaté sur les réseaux à cause de la cover, sur laquelle Young Thug apparaît en mode blanc, aux yeux bleus, ce qui peut clairement être assimilé à une "whiteface", chose qui n'est pas trop appréciée aux USA.

Mais musicalement, le projet semble pour le moment faire l'unanimité. On ne prend peut-être pas les mêmes gifles qu'à l'époque du Rich Gang avec Rich Homie Quan et Birdman, mais il y a de très bons morceaux, notamment "Money on Money" avec Future, "Walk Down" avec 21 Savage, "Whaddup Jesus" avec YFN Lucci, "Pardon My Back" avec Lil Baby, évidemment, ou encore "I'm So Dope", en solo cette fois.

A voir maintenant comment ça se comporte dans les charts, face à la concurrence de Cardi B sortie la semaine dernière !