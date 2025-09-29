Nos 5 projets rap FR préférés de cet été 2025

Un troisième trimestre 2025 très riche dans le rap français, été oblige. Avec quelques vraies belles pépites dans le lot : du Niro, du Infinit, du Jey Brownie, ...

Le troisième trimestre de l'année 2025 touche à sa fin, et on pourra dire qu'il a été très riche en terme de quantité de projets sortis dans le rap français. C'est normal, c'est l'été, les gens écoutent beaucoup de musique et les rappeurs veulent tous tenter de faire le hit, ou le banger, qui marquera la saison. Cependant, quantité n'est pas synonyme de qualité et forcément, il y a eu beaucoup de déchet pendant cet été. Mais aussi quelques très bons projets de rap français, avec du Niro, du Infinit ou encore du Jungle Jack.

Niro - HAYATI (Episode 1 : Du sable et du sang)

On commence par le plus gros morceau du trimestre, à la fois un des albums rap français qui s'est le plus vendu ces derniers mois, mais aussi un des plus salués par la critique et les médias spécialisés. Car dans "Hayati", Niro s'est livré comme jamais, tout en démontrant qu'il était toujours un des meilleurs manieurs de micro, dans le kickage comme dans la mélo. Dès le début de l'album, c'est baffe sur baffe : "Hayati", "Everyday", "Pourquoi tu m'aimes?", et il y a des pépites tout el long du projet. Même les tentatives de titres plus ouverts, comme les feat avec Naza ou Gazo, sont plutôt réussis. Bref, gros coup de cœur pour Niro, on attend l'épisode 2.

Infinit' - ABOVE THE DREAM

On passe à un projet beaucoup moins long, mais qui est aussi très, très bon. Un 5 titres, qui nous vient directement du 06, de Nice plus précisément, et c'est Infinit qui nous l'offre sur un plateau. Pour son deuxième projet de l'année, le rappeur nous propose 5 morceaux assez chill, avec une ambiance West Coast (ou plutôt ensoleillée) qu'on apprécie beaucoup, avec toujours pas mal d'egotrip, mais surtout une écriture d'une finesse incroyable (les rimes du premier couplet dans "Un Seul Plan", masterclass), et quelques textes qui nous parlent d'amour de manière assez complexe et intéressante. Clairement pas le projet qui a fait le plus de bruit, mais un de ceux qu'on a le plus poncé cet été !

La Mano 1.9 - R.A.T.

On triche un peu, car le projet est sorti fin juin, deuxième trimestre donc. Mais on était obligés de mettre le projet de celui qui est clairement l'un des plus gros succès du game depuis ces deux dernières années. Avec sa voix éraillée, sa manière de répéter le début des phases, l'artiste du 19ème est vite devenu iconique, sans parler de son humour avec ses petites vidéos sur les réseaux. Pas forcément, le meilleur kickeur ni le meilleur lyriciste, mais le gars a une vraie aura et sait faire beaucoup de choses, bref, un des projets marquants de l'année. L'album est un peu long, certes, mais il y a de très bon titres, l'ambiance drill assez énervée colle bien à sa voix et au personnage, et franchement, pour un tout premier projet officiel, on dit bravo.

Jey Brownie - G-POP CLASSIKS .01

On s'attaque là à un véritable petit bijou, dont on vous parle depuis des mois. Car cela fait un bout de temps que Jey Brownie a commencé le teasing de son projet "G-Pop Classiks .01". Avec d'excellents titres, comme "Mada", puis "No Man No Crime" et enfin "Ghetto Gospel". Le mec est en totale maîtrise de ce qu'il fait, les clips sont magnifiques, les instrus sont folles, sa voix et sa manière de rimer sont excellentes, et une ambiance très "rue" se dégage de ses titres, malgré l'apparente douceur de son RnB. Bref, si vous aimez bien la mélo, et les performances vocales sans autotune, on vous invite fortement à écouter ça. Et on attend le "G-Pop Classiks .02" avec impatience !

Jungle Jack & Hologram Lo' - CREAMLAND

On termine maintenant avec un gars qui a été très productif en 2025 : Jungle Jack, le rappeur parisien du XXème, deux projets au compteur cette année. Le deuxième, "Creamland", a été entièrement réalisé par Hologram Lo', toujours aussi fort avec près de 15 ans dans le game. Et comme souvent lorsqu'un seul beatmaker/producteur s'occupe d'un album entier, le rendu est très propre. Forcément, la vibe est très vaporeuse, jazzy, on ressent la touche de l'école new-yorkaise et ça fait mouche. Tout le projet est très bon, Jack a une vraie science de la rime, le stextes sont remplis de refs pour les initiés, et les feats, comme ceux avec Lesram ("Hustle hard") ou encore Huntrill ("REP Big Pokey") sont des leçons de rap. Bref, encore un projet où l'écurie Don Dada est en démonstration, on en redemande !