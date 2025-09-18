DaBaby crée la polémique avec son nouveau clip "Save Me" en hommage à Iryna Zarutska

Le scénario du clip, qui rend hommage à Iryna Zarutska, assassinée dans le métro américain, a fait grincer des dents sur Twitter.

A la fin du mois d'août, un fait d'actualité a défrayé la chronique aux Etats-Unis : une femme, Iryna Zarutska, réfugiée ukrainienne, a été assassinée à coups de poignard, dans les transports en commun de la ville de Charlotte, par un SDF instable. Au vu des propos étranges ("Je l'ai eu cette blanche") tenus par le meurtrier peu de temps après son acte, le fait divers a mis en feu l'opinion publique américaine. Et cette semaine, DaBaby se retrouve un peu dans la sauce, après la sortie de son clip, "Save Me", dans lequel il souhaitait rendre hommage à la victime.

On va déjà remettre un peu les choses dans leur contexte : le meurtre a eu lieu à Charlotte, la ville de DaBaby, et c'est donc assez logique qu'il s'inspire de l'actualité de sa ville pour nourrir ses textes, comme l'ont toujours fait les rappeurs. Dans la vidéo, on voit l'artiste assis dans le métro en train de kicker, pendant qu'un homme, habillé comme le SDF qui a tué Iryna, a une attitude de plus en plus troublée. L'actrice qui joue la victime finit par monter dans le métro, puis l'agresseur passe à l'acte, mais DaBaby se lève alors pour stopper le geste du meurtrier et par faire sortir le gars de la rame avant qu'il soit interpellé par les autorités.

Forcément, de nombreuses personnes ont pris la parole pour dénoncer un clip qu'ils jugent "déplacé", dans lequel le rappeur se met en scène en tant que "sauveur", ce qu'ils pensent être un manque de respect envers la victime. En vérité, c'est possible, DaBaby est un personnage assez agité, avec beaucoup d'égo. Mais en regardant le clip attentivement et en écoutant les paroles, on peut aussi comprendre autre chose. Notamment le fait que, peut-être, il regrette que personne n'ait agi de la sorte lorsque le drame a eu lieu.

Ou encore le fait qu'il se questionne sur le fait de savoir "qui nous protège", dans cette société qui redevient assez violente, en conseillant également à tout le monde de placer sa foi en Dieu pour qu'il vous protège (car DaBaby est croyant). A la fin de la vidéo, on peut voir le lien d'une cagnotte en soutien à la famille de la victime. Tout ça n'a pas empêché plusieurs médias, notamment orientés bien à droite, de dénoncer le clip de DaBaby comme étant déplacé, obscène, quand d'autres saluent l'hommage du rappeur.

Dans tous les cas, difficile de trancher, on n'est pas dans sa tête et DaBaby est un artiste à la personnalité assez complexe. Et quoiqu'il en soit, il n'en est clairement pas à sa première sauce, il devrait donc se remettre assez facilement de cette "polémique".