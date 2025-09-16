Les Clipse, premier groupe de rap de l'Histoire à jouer au Vatican

C'est complètement fou cette histoire de concert de rap au Vatican.

Quand on pense au Vatican, on ne pense pas tout de suite à la musique. On parle plutôt de religion, du Pape, de dorures et de mobilier hors de prix, et de manière plus générale, de l'église catholique. Pourtant, la musique s'est bien invitée au Vatican cette semaine, et pas n'importe quelle musique : le rap, et plus précisément, le rap US. Les Clipse ont en effet donné un concert sur la place Saint-Pierre, juste devant la célèbre basilique du même nom, le samedi 13 septembre.

C'est l'info complètement folle qui est tombée ce weekend : un grand concert "pour la fraternité" était organisé par le Vatican sur la place Saint-Pierre, et le casting était plutôt prestigieux. John Legend, Pharrell Williams, mais aussi les Clipse, qui ont clairement sorti un des meilleurs albums rap US de l'année 2025, étaient de la partie. On a pourtant du mal à imaginer leur musique, qui parle beaucoup de dope, être jouée dans des lieux aussi importants d'un point de vue religieux, mais c'est pourtant ce qui s'est passé le 13 septembre en plein cœur de Rome.

Si on pousse la réflexion un peu plus loin, on a peut-être un début d'explication pour tout ça. Notamment le fait que le nouveau Pape, Léon XIV, est américain, et qu'aux States, mélanger la musique et la spiritualité, c'est quelque chose qui se fait très souvent. C'est la première fois qu'un concert de musique a lieu à cet endroit, mais on pense que ce coup d'essai aura une suite, probablement l'année prochaine.