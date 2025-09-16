Fianso annonce le tout dernier concert de sa carrière à l'Accor Arena de Paris Bercy

Fianso va mettre un clap de fin officiel à sa carrière sur scène, avec ce concert dans l'enceinte mythique de Bercy.

C'est une véritable page qui se tourne dans l'histoire du rap français : Fianso compte bien arrêter définitivement, et officiellement, sa carrière de rappeur. Il s'était déjà confié sur ce sujet dans une interview accordée au Parisien, et il confirme tout ça avec l'annonce incroyable qu'il vient de faire. Il va clôturer sa carrière de rappeur par un gros concert à l'Accor Arena de Paris Bercy, le 12 novembre 2026 prochain. Il s'agira du tout dernier concert de sa carrière.

C'est sur Instagram que Fianso a annoncé la nouvelle, via un post dans lequel on peut lire : "Mon Jubilé est annoncé l’équipe ! Merci à tous & pour tout !! ACCOR ARENA … On se la fait ensemble". Il nous apprend également que les places pour ce concert sont déjà disponibles sur Internet, et en cliquant sur le lien qu'il fournit, on peut voir que le prix de départ est pour le moment de 49 euros, ce qui reste assez raisonnable.

Un parcours remarquable

Rendez-vous donc le 12 novembre, pour assister ensemble à la fin d'une des carrières les plus éclatantes du rap français des années 2010. Car Fianso, ce n'est pas que "Rentre dans le Cercle", même si cette émission a fait énormément de choses pour la culture rap en France. C'est surtout des morceaux marquants, comme "Lettre à un jeune rappeur", mais aussi une des plus belles remontada de l'histoire du rap, lui qui affirmait qu'à une époque, il squattait même les locaux de certaines radios sans y être invité, juste par amour du kickage et pour se mesurer à la concurrence.

Pour tout ça, pour Affranchis Music, pour "93 Empire", et pour sa série de freestyles "Jesuispasséchezso", merci Sofiane, on espère que ce dernier concert sera à la hauteur de ce que tu as laissé au rap français ! Et merci aussi pour tes freestyles et tes interviews chez nous, c'était toujours un plaisir de t'avoir au micro.