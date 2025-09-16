SCH et Squeezie vont produire un album complet pour le GP Explorer 3 : "The Last Race"

Pour cette toute dernière édition du GP Explorer, Squeezie et SCH ont vu les choses en grand, avec cet album.

En 2024, SCH avait montré à tout le monde à quel point il était une vraie tête d'affiche du rap français, en clôturant l'arc "JVLIVS" de sa carrière avec deux opus très solides. Depuis, le S s'était fait un peu plus discret, mais en 2025 il est de retour pour tout casser. Il a d'ailleurs déjà commencé, en compagnie de Gims et de La Mano 1.9 dans "Un monde à l'autre", un titre pour le GP Explorer 3 de Squeezie. Mais il ne va pas s'arrêter là : le 3 octobre prochain, il va sortir un album entier pour le GP, nommé "The Last Race".

C'est Squeezie lui-même, grand organisateur du GP Explorer 3, qui sera la dernière édition de cette folle course entre influenceurs, qui a annoncé la nouvelle via une vidéo postée sur son compte Instagram. Une vidéo dans laquelle on voit le Youtubeur dans une sorte de grand garage/entrepôt, entouré de bagnoles luxueuses, sur lesquelles sont écrits les noms de tous les artistes qui vont participer à l'album "The Last Race" qui sera produit et réalisé par SCH.

Le S qui apparaît d'ailleurs lui aussi dans la vidéo, puisqu'on le retrouve dans la salle de contrôle, "aux manettes" du projet. Qu'on se le dise, le projet s'annonce varié, mais on est très curieux de voir ce que ça va donner, car dans la liste de noms des artistes, on en trouve certains qu'on adore pour de vrai, et on a hâte de voir comment ils vont travailler avec d'autres artistes qui n'ont rien à voir avec leur univers.

On commence par les noms qu'on connait tous : Gims, La Mano1.9 et SCH, qu'on retrouve sur le même morceau qu'on connait déjà. Mais aussi ElGrandeToto, Dinos, Nono La Grinta, So La Lune, Yorssy, 1Pliké140, Houssbad, Zed, Oboy, Kekra, et Dospunto, voilà pour le côté rap. On trouve aussi Theodora, ou encore l'incroyable Jey Brownie, ça s'annonce fou.

Mais on a aussi des artistes qui n'ont pas grand chose avec le rap, comme Clara Luciani, Sofiane Pamart, Adèle Castillon, Charlotte Cardin, Anyme, Théodort, bref, des artistes très différents, ce qui nous promet un projet assez diversifié. Et avec le S à la DA, on se dit que ça pourrait donner quelque chose de très intéressant. On peut cependant regretter l'absence d'artistes comme PLK par exemple, qui participe à la course, tout comme Houdi ou encore Mister V. Entre ça et "Nouvelle Ecole", l'année s'annonce chargée pour SCH !