La Fouine et L2B dévoilent leur feat "Flying Blue", ils se font clasher par Doums

Nouveau gros titre pour La Fouine avec L2B, mais visiblement il y en a un à qui ça ne plaît pas trop.

La Fouine est au cœur de l'actualité rap en ce moment et en vrai, ça fait plaisir de revoir Laouni aussi actif. Voir des anciens se connecter avec les petits jeunes, ça fait partie du rap et ces dernières semaines, on aura donc beaucoup parlé du rappeur du 78. Pour son conflit avec Gims notamment, qui lui réclame 70 000 euros, mais aussi parce que le rappeur a annoncé la sortie prochaine de son nouvel album, "Capitale du Crime Radio volume 2", dispo fin septembre. Il vient d'ailleurs d'en dévoiler un extrait, "Flying Blue", en feat avec le L2B Gang. Un featuring qui a fait sortir Doums de ses gonds.

On va commencer par parler du morceau "Flying Blue", donc, en collab avec les petits jeunes du 94, le L2B. Un groupe qu'on voit désormais partout et qui semble prêt à s'imposer de manière durable dans le game, car à chaque apparition ils mettent tout le monde d'accord. Ce morceau ne fait pas exception à la règle : un refrain bien agressif, et un couplet de La Fouine lui aussi assez efficace, avec un beau clin d'œil à Hamza et son hit "Kyky2Bondy". Pour le clip, ça a visiblement été tourné au Bois Labbé.

Le public semble plutôt réceptif, puisque le titre est à la treizième place des tendances Youtube à l'heure où on écrit l'article. Mais il y en a un à qui cette collab ne plaît pas trop : Doums, toujours là quand il s'agit de clasher les têtes d'affiche du rap fr. Cette fois, il s'en prend directement à La Fouine, en twittant : "je t'ai donné au moins 20 flows mais c'est celui-là que tu veux garder. T'es en djunanus sans le succès miskine". Laouni serait donc le "petit" de Doums ? On imagine que le rappeur du 78 ne devrait pas tarder à réagir à l'attaque !