Young Thug s'excuse auprès de Drake, Lil Baby, Gucci Mane, dans son tout nouveau morceau "Man I Miss My Dogs"

Après la fuite de conversations en prison pendant lesquelles il insulte tout le monde, Young Thug s'excuse envers tous ceux qu'il a trashtalk.

C'est l'affaire qui met le rap game US dans l'embarras depuis plusieurs semaines : plusieurs appels téléphoniques passés par Young Thug en prison ont été rendus publics. Et dedans, l'artiste fait plein de révélations embarrassantes. Il y révèle notamment avoir trompé sa meuf, Mariah The Scientist, mais a aussi eu des mots très durs envers Drake, qu'il accuse de ne pas l'avoir aidé à sortir de taule, ainsi qu'envers Lil Baby, plus ou moins pour les mêmes raisons. En plus de passer pour une balance pour avoir un peu trop parlé aux autorités, Thugger passe surtout pour un rageux, et il a décidé de s'excuser envers tout le monde dans son nouveau morceau "Man I Miss My Dogs".

Un morceau qu'il a accompagné d'un long post sur Instagram dans lequel il reprend certaines paroles de son titre. Dans le premier couplet, les excuses sont destinées à sa meuf, Mariah The Scientist, qu'il a trompée, comme il l'a lui-même avoué dans certains enregistrements téléphoniques. Il affirme qu'il l'aime encore, même si les confessions sur l'oreiller ne sont pas son truc, et qu'il n'a jamais pensé à l'échanger ou à la quitter ou quoi que ce soit.

Man I Miss My Dogs pic.twitter.com/UCfwy8QJyj — Young Thug ひ (@youngthug) September 11, 2025

Le deuxième couplet est un peu plus intéressant pour les fans de rap, puisqu'il s'adresse directement à Drake, en commençant par un "Drake, t'es mon frère". Young Thug explique que tout ce que Drizzy a fait pour les rappeurs le protège de toutes critiques, qu'il est venu le voir lorsque Thugger était en taule à Cobb County, que même s'il a mal parlé sur lui au téléphone, il ne faut pas oublier toutes les autres bonnes conversations qu'ils ont eues. Il révèle même avoir essayé de reconcilier Drake, Future et Metro Boomin, sans mettre personne au courant.

Dans le troisième couplet, il s'adresse à Lil Baby, en lui demandant de décrocher de téléphone, en lui rappelant qu'il lui a tout appris sur le rap game, mais en lui faisant également plein de compliments sur la manière dont Wham a aidé les membres de YSL accusés lors du fameux procès, en payant leurs avocats. Dans le couplet suivant, il s'excuse auprès de Future, puis dans le 5ème couplet, il s'excuser auprès de 21 Savage, et enfin, auprès de Gucci Mane. Bref, toutes les personnes sur lesquelles il a bavé au téléphone lorsqu'il était derrière les barreaux. On ne sait pas si ce sera suffisant auprès des personnes concernées ni auprès du public, mais en tout cas, on salue la démarche !

A noter que son album "UY Scuti", dont est extrait le son a désormais une date de sortie officielle : le 19 septembre !