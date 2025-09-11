Gims réagit après la reprise chrétienne de "Ciel" : "Jésus reviendra..."

C'est l'info lunaire de la semaine : il y a bien eu une reprise chrétienne de "Ciel", et Gims n'est pas passé à côté.

2025 est probablement la plus grosse année dans la carrière solo de Gims. S'il avait déjà tutoyé les sommets avec "Bella" ou "Sapés comme jamais", c'est la première fois que la domination de Meugi dans les charts s'étale sur une durée aussi longue, sur autant de titres sortis les uns après les autres. Evidemment, les critiques sont nombreuses autour de son succès, notamment autour du fait que certains des morceaux se ressemblent. Mais le succès est là, personne ne peut le nier : "Ninao", ou encore "Ciel", font un carton. Au point d'avoir droit à une reprise "chrétienne" de "Ciel", qui a été saluée par Gims lui-même !

C'est l'info complètement lunaire de la semaine : un groupe de jeunes apparemment chrétiens ont décidé de se filmer pendant qu'ils interprétaient une version un peu remaniée du tube de Gims, à base de "tu m'avais pas dit que jésus v'nait du ciel, ça m'étonnerait pas que son règne revienne". Des jeunes chrétiens qui maîtrisent donc l'art de la rime, et ils ont posté leur vidéo sur les réseaux. Forcément, la vidéo est devenue virale, comme tout ce qui touche de près ou de loin à Gims. D'ailleurs, l'artiste a réagit à la vidéo, en affirmant que "Jésus reviendra terminer sa mission", suivi d'un emoji avec les mains ouvertes.

JESUS reviendra terminer sa mission… 🤲🏾 https://t.co/WgbFsVrsnA — G I M S (@GIMS) September 8, 2025

On dirait que Gims a kiffé la reprise ! Le rappeur/chanteur est de confession musulmane, il en a parlé à plusieurs reprises, mais l'existence de Jésus et la reconnaissance de son caractère sacré sont majoritairement admises dans sa religion (même si certains débats persistent quant à l'identité réelle de "Issa" dans le Coran). La vidéo a apparemment été vue plus de 275 000 fois sur Instagram, et le buzz ne semble pas vouloir s'arrêter ! Il va falloir cependant patienter quelques temps avant de dépasser les 72 millions de vues sur Youtube de la vidéo officielle du rappeur français le plus écouté dans le monde.