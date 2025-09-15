Notre top 5 des pires featurings entre rap FR et rap US

Parce que ça fait du bien d'être un peu méchants avec nos rappeurs de temps en temps, on vous a préparé une petite sélection de ce qui s'est fait de pire en feat entre le rap FR et le rap US.

Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des featurings entre nos rappeurs français et les rappeurs US ! La dernière fois, c'était il y a un an environ, à l'occasion de la bagarre entre Offset et la team de Gazo, après une collab assez mouvementée pour le clip de "Wemby". Un grand moment de "complicité" de plus entre nos rappeurs FR et US. Il y a quelques années, on vous avait posé la question sur ce qui était, selon vous, les pires feats entre les artistes des deux pays. Et comme on a envie de rire en cette rentrée 2025, on s'est fait notre propre liste, avec du Chief Keef, du Gradur, du 6ix9ine, du Lacrim, et plein d'autres.

Gradur ft Chief Keef : "Bang Bang"

On commence en douceur, avec un grand classique qui revient souvent dans les discussions quand on évoque le sujet : le feat entre Chief Keef et Gradur, présent sur l'album "L'Homme au Bob", sorti en 2015. En plus de directement manquer de respect à Gradur dès le début du couplet, en disant qu'il a pris 10 000 balles pour un 8 mesures, le pionnier de la drill de Chicago nous fait un couplet éclaté. Dommage, car de son côté, Gradur était en full egotrip, et que son autre feat américain présent sur l'album, avec les Migos, était lui plutôt réussi.

Lacrim ft 6ix9ine : "Bloody"

On continue avec un morceau que tout le monde ou presque a préféré oublier. Pour plusieurs raisons, notamment parce que 6ix9ine a été certifié poucave et forcément, ça la fout mal vis à vis de l'ambiance super gangsta qui règne dans le morceau : ça crie, ça prend des plans dans un magasin d'armes, tout ça pour aller baver chez les fédéraux. Mais aussi parce que Lacrim ne paraît clairement pas dans le mood, avec un tout petit couplet coincé au milieu de tous les cris de Tekashi qui prend toute la place. "AWA" avec French Montana a été un carton, mais ce featuring est clairement à mettre aux oubliettes.

La Fouine ft The Game : "Caillera For Life"

On s'attaque maintenant à un gros morceau avec ce feat entre La Fouine et The Game. Un titre qui était le troisième single de l'album "La Fouine vs Laouni", qui avait eu pas mal de passages en radio et beaucoup de visibilité en général. Pourtant, si The Game a fait des efforts, le rappeur du 78 n'a clairement pas livré une des meilleures prestations de sa carrière. Peut-être même une des pires, avec des rimes téléphonées de fou sur son premier couplet, parfois juste en répétant les mêmes mots (versé/versé, percé/percé, il y en a plein c'est abusé).

Lacrim ft Snoop Dogg : "West Coast"

On trouve malheureusement deux fois Lacrim dans notre "flop 5" des feats entre rappeurs français et US. Et cette fois, c'est avec Snoop Dogg que notre kickeur du 94 s'est connecté. Il est même allé jusqu'à LA pour filmer le clip. Un feat qui avait pourtant tout pour plaire : deux des plus gros "gangsta rappers" de leur pays, réunis sur une prod de Dj Bellek. Mais voilà : un Snoop pas très en forme, un refrain pas assez efficace, et le résultat c'est un titre malheureusement un peu fade. Pas un vrai mauvais titre, mais clairement pas au niveau de l'attente vis à vis de deux tauliers du rap.

Youv Dee feat Trippie Redd : "Bust Down Deux"

On termine par une petite "pépite" que peu de gens connaissent, car elle concerne deux rappeurs qui, eux, ne sont pas des têtes d'affiche. Cependant, Youv Dee et Trippie Redd sont réputés dans l'underground et le milieu du rap alternatif, notamment dans la tendance "emo rap" qui cartonnait entre 2015 et 2020. La connexion entre les deux semblait naturelle, deux artistes aux univers torturés, qui aiment bien expérimenter niveau flows. Sauf que pour Youv Dee, l'exercice s'avère très compliqué. Le feat s'adresse surtout à un public US à la base, et il a décidé de mettre l'accent sur le flow plutôt que sur les paroles. Résultat : le public français a ragé dans les commentaires, et les ricains n'ont pas plus compris. A l'époque, le son a un peu floppé. Mais s'ils le ressortaient aujourd'hui, vu l'évolution musicale du game (cf : Playboi Carti), peut-être que ça marcherait mieux. Alors, avant-gardiste, ou juste moyen? On vous laisse juger!