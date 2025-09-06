Infinit : pourquoi son projet "Above the dream" est un des meilleurs de la rentrée

Un projet court, mais efficace, qui nous vient tout droit du kickeur du 06, monsieur Infinit.

Le rap français a fait sa rentrée, et nos artistes recommencent à être bien actifs. Cette semaine, on a eu droit à quelques sorties intéressantes de la part de nos rappeurs, avec du Josas, mais aussi du Jey Brownie, un projet RnB d'une qualité folle. Evidemment, comme on kiffe le kickage, ce qui a retenu notre attention c'est l'EP d'Infinit. Le rappeur du 06 vient de sortir "Above The Dream", un 5 titres assez varié, dans lequel il montre un bel aperçu de toute sa panoplie rapologique.

Ceux qui le suivent savent qu'Infinit est un des meilleurs kickeurs du rap français, et ce, depuis ses débuts dans les années 2010. On l'avait d'ailleurs reçu sur notre antenne pour un freestyle d'anthologie en 2017, et depuis, il a encore bien progressé. Parmi les 5 titres de son nouvel EP, on trouve "Inf Is Back", clippé il y a quelques jours : un gros son style West Coast, dans lequel il montre une maîtrise parfaite sur les placements.

On enchaîne ensuite sur "Compliqué", un titre qui nous parle d'un amour pas simple entre deux personnes de la street, très exigeantes dans leurs relations, un schéma assez classique mais avec une sorte de storytelling assez intéressante. Ensuite on passe à "Un seul Plan", démonstration de kickage et de schémas de rimes très travaillés, avec des punchlines assez folles, dans une vibe très ensoleillée (en même temps, c'est le 06, normal !).

Une ambiance "chill", un peu ensoleillée, qu'on retrouvera aussi sur le titre suivant, "Rien savoir", en mode egotrip, avant de terminer par "Elle le sait". Un titre qui pourrait presque être de la G Funk, en tout cas on ressent l'influence de la funk psychédélique qui avait aussi inspiré Snoop et Dre à l'époque (Roger Troutman, George Clinton). Bref, un beau petit projet de la part d'Infinit, pas trop long, ensoleillé et cohérent, mais avec un peut de variation quand même, qu'on vous conseille d'aller streamer si vous aimez le rap et qu'il fait beau chez vous !