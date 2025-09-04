Soolking annonce son nouvel album "Africa Jungle part 2"

Quelques mois après "Africa Jungle part 1", Soolking s'apprête à bientôt nous balancer la suite !

On ne présente plus Soolking, artiste multi-diamanté avec des singles qui ont littéralement fait le tour du monde. En 2025, il a encore frappé fort avec un projet "Africa Jungle part. 1" sorti en février dernier et qui contenait pas mal de tubes, dont un feat avec SCH, "Tiki Taka", un autre avec Ninho, ou encore Gims, ou même avec les gars du L2B qui montent fort en ce moment. Visiblement, le chanteur n'en a pas encore fini avec l'année 2025 : il vient d'annoncer la sortie d'un nouvel album, "Africa Jungle part 2", pour le 19 septembre prochain.

Africa Jungle Part.2/ Disponible le 19 Septembre !

Encore deux semaines à patienter avant la sortie du prochain album de Soolking, donc, qui va être surveillé par les fans. L'annonce a été faite par l'artiste lui-même sur son compte Instagram, avant d'être relayée par la page du label Affranchis Music, de Fianso, auquel il reste affilié. On n'en sait pas plus, en revanche, au sujet du contenu du projet, mais on se dit qu'il pourrait bien contenir le hit en feat avec Josas sorti il y a un bout de temps maintenant, "Paqueta".

A noter qu'il s'agit vraiment d'un nouvel album et non pas d'une réédition avec de nouveaux titres. Un fait rassurant, car la tendance à la mode dans le rap français en ce moment, à savoir rééditer son projet dix mille fois, pour y rajouter des sons qui marchent et gratter une certif, commence à être un peu saoulante.