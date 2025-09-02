Guy2Bezbar : sa première mixtape "Jeunesse Dorée" arrive dans pas longtemps !

Le Coco Jojo continue son run incroyable.

L'histoire de Guy2Bezbar, c'est peut-être une des plus belles remontadas de l'histoire du rap français (bon, un peu derrière celle de Fianso peut-être). Rappelez-vous l'époque des freestyles dans la Clio 2, lorsqu'il était loin d'avoir la lumière qu'il a aujourd'hui, mais aussi ses 3 années sans projets entre 2017 et 2020. Depuis son retour avec "La Calle" et "Bebeto", il lâche banger sur banger. Cet été, il a encore pondu un sacré hit avec Keblack, "Melrose Place", et il s'apprête à enchaîner avec une mixtape prometteuse qui sort bientôt !

L'annonce a été faite par le rappeur lui-même via son compte Instagram : la toute première mixtape de sa carrière, "Jeunesse Dorée", va sortir au mois d'octobre, le 3 exactement. Les précommandes ouvrent aujourd'hui à 16h, si jamais vous voulez avoir ça en physique. On est surpris de savoir que c'est la première mixtape de sa carrière, mais après vérification, beaucoup d'EP, quelques albums, mais en effet, pas de mixtape au compteur. Pas d'informations sur la tracklist, en revanche, on imagine que le morceau "La jeunesse dorée" sorti avant l'été fera partie du projet !

On espère retrouver Guy2Bezbar dans un format mixtape où on aura pas mal de featurings, car il faut avouer que le rappeur est très bon en collab, et qu'il a désormais une exposition suffisante pour envoyer de la force à tout un tas d'artistes rap français de la scène parisienne notamment. Clairement un des projets à surveiller en cette fin d'année !