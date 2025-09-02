Houdi annonce la sortie de son nouvel album "Sirocco"

Encore une nouvelle étape pour le rappeur masqué du 77.

Cela fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'Houdi a commencé à faire parler sérieusement de lui dans le rap français. Le rappeur a marqué les esprits, d'abord visuellement, avec sa cagoule intégrale, qui a depuis était stylisée plusieurs fois, mais aussi musicalement, avec cette polyvalence, lui qui est aussi bien capable de kicker brutalement, que d'aller chercher des mélo qu'on n'entendra jamais ailleurs. Le moment est désormais venu de confirmer tout le bien qu'on pense de lui, avec son nouvel album qu'il vient d'annoncer.

On vous parlait hier du clip de son morceau "Ailleurs". Un clip très surprenant, puisqu'il s'agit d'une chanson d'amour avec beaucoup de mélo, mais surtout un côté esthétique extrêmement travaillé, et c'est assez rare de voir des concepts de vidéos aussi poussés en France. Ce morceau sera donc extrait de l'album "Sirocco", qui vient d'être officiellement annoncé par Houdi et qui sortira le 19 septembre prochain. Les précommandes ouvrent demain (3 septembre) à 18h, et il s'agira d'un projet assez court, avec 9 titres, et aucun featuring !

Un choix ambitieux de la part de l'artiste, mais ça ne nous étonne pas car il a toujours affiché clairement ses ambitions en se montrant assez sûr de lui. De plus, il n'a jamais été trop du genre à faire des feats pour faire des feats", et semble choisir ses collaborations avec soin, dans un but artistique. S'il n'y a pas de collabs sur celui-ci, c'est donc qu'il y a une bonne raison artistique.

Houdi risque d'être un des rappeurs les plus exposés de cette rentrée 2025, puisqu'en plus de son actualité musicale, l'artiste du 77 va également participer au GP Explorer, un des évènements les plus attendus de l'année, qui va être suivi par plus d'un million de personne si ça rencontre autant de succès que les années précédentes.