Rim'K en featuring avec L2B : un premier extrait dévoilé, ça s'annonce solide

Encore un hit de plus à rajouter au catalogue de Tonton Rim'K.

Rim'K est immortel : aux Jeux Olympiques, au Stade de France avec DJ Snake, en collaboration avec Peugeot, le rappeur du 94 ne semble pas s'essouffler malgré les années qui passent. Toujours ok pour collaborer avec la nouvelle génération, on ne compte plus les hits qu'il a sorti avec des artistes plus jeunes que lui, "Air Max" avec Ninho étant le meilleur exemple. Prochainement, on devrait avoir droit à un feat avec d'autres artistes de la nouvelle génération : le L2B.

Une vidéo a en effet été postée sur les réseaux sociaux, et ça ressemble fortement à un extrait de featuring qui pourrait bientôt sortir ! Car au niveau de la qualité du mix, on dirait que c'est déjà bien avancé, peut-être même que le titre est déjà terminé. Dans la vidéo, on voit Rim'K en compagnie du L2B, en studio, en train de s'enjailler avec les jeunes, des images qui font toujours autant plaisir à voir, car rappelons que le Tonton a déjà 47 ans, mais qu'il est toujours aussi frais !

La connexion entre Rim'K et le L2B est complètement logique, puisque le groupe vient justement du 94, dont ils sont les porte-drapeaux nouvelle génération avec d'autres artistes comme Fresh LaDouille par exemple. Au niveau du contenu, on a un morceau où la mélo prend beaucoup de place, même si les lyrics restent bien street. On est curieux de découvrir la version finale du morceau, et vous ?