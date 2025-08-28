Dany Dan couronne Booba comme la meilleure plume de l'histoire du rap français

Quand le Pape de Boulogne pose la couronne sur la tête du Duc de Boulogne.

On adore les débats pour savoir qui est le meilleur dans le rap, et le rap français ne fait pas exception à la règle. Maintenant que le mouvement existe de manière structurée depuis plus de 35 ans, on a assez de recul pour essayer de répondre sereinement à ce genre de question. Et de manière générale, on voit souvent les mêmes noms revenir lorsqu'il s'agit de désigner la meilleure plume de l'historie : Akhenaton, Booba, Rohff, Lino, Le Rat Luciano, ou plus récemment Nekfeu. Dany Dan a donné son avis : pour lui, Kopp est bien le GOAT de l'écriture.

On a tendance à se foutre un peu des avis de tel ou tel artiste concernant son idée sur le débat du GOAT. Mais lorsqu'on parle de Dany Dan, on parle d'un vrai monument du hip hop en France, lui-même excellent niveau plume et niveau flow, qui a vraiment fait éclore plein de talents à l'époque de Beat 2 Boul. Celui qu'on surnomme le Pape de Boulogne était de passage sur France Inter dans la nouvelle émission de Mehdi Maïzi sur France Inter, "A la régulière", et le journaliste lui a donc demandé qui, à son avis, était la meilleure plume de l'histoire du rap français. Réponse de l'intéressé :

Moi je sais directement. Je dirais que c'est notre ami Booba. A l'époque de "Autopsie", à l'époque de "Beat 2 Boul", quand il a fait ses premières interventions à l'époque de Beat 2 Boul, il me faisait flipper. [...] On a halluciné. C'est à dire qu'il est vraiment fort ce mec là, tu vois ? Au fur et à mesure, il est monté, il est monté, mais lyricalement, vraiment, vraiment très fort. GOAT au niveau français quoi. Personne m'avait fait cet effet.

Il faut avouer que la manière d'écrire de Booba à la fin des années 90 et au début des années 2000 était une vraie révolution dans l'écriture par rapport aux anciens standards du rap français. Tout l'école Time Bomb, dont Kopp faisait partie, a bouleversé la manière d'écrire et de rapper : des punchlines plus violentes, sombres, plus d'argot, ce qui contrastait avec l'écriture des grands frères comme Dany Dan, Kool Shen, Akhenaton ou MC Solaar. Mais "Pope Dany" n'était pas le seul à donner son avis pendant l'émission : Manu Key, soldat de la Mafia K1 Fry, a lui aussi donné son analyse.

Moi, je pense qu'il y a eu plusieurs degrés. Il y a une période, c'était AKH, qui était vraiment 'wow'. Surtout son album solo 'Métèque et Mat'. Tout ce qu'il faisait, les lyrics qu'il employait, c'était fort. Après il y a eu une autre période où c'était Booba, c'est vrai. Quand le tout premier album est arrivé avec Lunatic, quant tu l'écoutes dans la voiture... Je sortais de Virgin, je me rappelle. Et à chaque fois je m'arrêtais sur le côté et je me disais 'mais ce son il est ouf'. Et j'étais avec Mokobé en voiture, je prenais des claques, je m'arrêtais et je disais 'attends, viens on le remet'.

Au-delà du rap français, Mehdi Maïzi leur a aussi demandé leur avis sur le GOAT du rap US niveau écriture, et les deux anciens étaient plutôt d'accord pour désigner Nas. Des réponses plutôt logiques et cohérentes, en somme, de la part de deux vrais piliers du rap game, même si on peut évidemment toujours débattre, et on espère d'ailleurs que vous aussi vous allez nous donner votre avis dans les comms !