So La Lune vient de dévoiler un projet qui regroupe tous ses morceaux jamais sortis

Pour fêter son disque d'or avec "Fissure de vie", So La Lune a fait un beau cadeau à ses fans.

Sans faire trop de bruit, ni être très présent dans les médias, So la Lune a réussi le tour de force de devenir une des vrais figures importantes du rap français actuel. Il faut dire qu'il a son créneau à lui, un rap original musicalement, vocalement, avec un côté très torturé en une fanbase toujours aussi fidèle, projet après projet. Avec "Nouveau produit" sorti en mai dernier, il a encore innové, avec des choix de feats très inattendus et qui ont été très bien reçus. Mais il avait encore des surprises sous le coude pour tous ses fans.

Car So La Lune a eu quelque chose à fêter cette semaine : un disque d'or pour son album "Fissure de vie", sorti en 2022, ce qui équivaut donc à 50 000 équivalents vente. Une belle récompense pour le rappeur, qui a savouré tout ça avec un post Instagram dans lequel il remercie ses fans, mais annonce aussi une jolie surprise : la sortie de "Leaka", qui est disponible partout depuis le 26 août.

"Leaka", c'est le nom qu'il a choisi de donner à ce projet un peu hybride qui regroupe tous ses morceaux teasés sur les réseaux mais jamais sortis. Un petit EP de six titres donc, avec des morceaux qui ont des prods de Guapo du Soleil ou encore VRSA Drip notamment. Ce qui est fou, c'est de voir le nombres de gros noms du rap game qui sont venus le féliciter dans les commentaires de son post Instagram : TK, Aketo, Moha MMZ, Twinsmatic, Cheu B, Houdi, tous sont venus saluer la réussite de So La Lune, preuve que c'est une figure très appréciée par les acteurs du game. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde !