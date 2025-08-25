Gims continue de cartonner et bat le record de Johnny Hallyday

Gims vient de battre un record vieux de plusieurs années grâce à son projet "Le Nord se souvient", qui vient de passer sa treizième semaine au sommet des charts.

Cet été était celui de Gims ! Ses musiques tournaient en boucle sur les plateformes, pendant qu'il remplissait les salles partout en France et à l’étranger, afin d'y jouer les titres de son dernier album : "Le Nord se souvient". Un projet qui rencontre un succès immense notamment grâce à ses nombreux tubes comme "Spider", "Ninao", "Air Force Blanche", "Ciel", ou encore plus récemment "Parisienne". Preuve de sa réussite, l'album vient de passer sa treizième semaine au sommet des charts, une performance inédite en France !

Grâce à cet exploit, le Congolais détrône une personnalité plutôt bien connue du public français : Johnny Hallyday. Le Taulier détenait ce record grâce à son album posthume "Mon pays c'est l'amour" qui était resté au sommet du classement pendant douze semaines. "Le Nord se souvient" devient donc l'album resté le plus longtemps au sommet du classement depuis la comptabilisation des streams en 2016.

Le projet cumule désormais plus de 451 000 unités écoulées et ne devrait pas s'arrêter là. Gims continue d'étoffer son projet en y ajoutant régulièrement des sons, comme : "Tu me rends bête". Après une année record, l'ancien membre de la Sexion d'assaut ne compte pas abandonner sa place en haut des classements et les artistes qui souhaitent y prétendre vont devoir redoubler d'efforts.